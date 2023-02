Gran Turismo 7 per PS VR2 non supporterà i controller del visore: Yamauchi spiega perché

Gran Turismo 7 riceverà presto un aggiornamento gratuito per PS VR2. L'intero gioco sarà convertito per la realtà virtuale, ma non userà i controller PS VR2. Per quale motivo? La risposta è arrivata dal creatore della serie stesso, Yamauchi, che ha spiegato che la priorità era l'uso del DualSense e dei volanti.

Le informazioni arrivano da un'intervista rilasciata alla testata giapponese GAME Watch. La domanda è stata: "PS VR2 è dotato di un PS VR2 Sense Controller dedicato, ma qual è il motivo per cui non è stato supportato?"

Yamauchi ha risposto: "Non abbiamo avuto il coraggio di renderlo compatibile. In pratica, ci si siede sul sedile e si usano il pedale del gas, il freno e il volante per controllare l'auto, quindi la funzionalità DualSense era sufficiente per noi. Inoltre, molti giocatori di Gran Turismo sono soliti utilizzare un volante, e la combinazione del visore PS VR2 e di un volante è esattamente come guidare un auto. L'esperienza è la stessa, quindi ci siamo concentrati sulle due esperienze di DualSense e del volante."

Queste informazioni sono state tradotte dal giapponese all'inglese con un traduttore automatico, quindi potrebbero non essere precisissime, ma in linea di massima quanto detto da Yamauchi è chiaro: i controller di PS VR2 non erano una soluzione poi così interessante per Gran Turismo 7.

Yamauchi ha anche indicato che il nuovo capitolo di Gran Turismo è già in sviluppo.