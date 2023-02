Tim Schafer sarà inserito nella Hall of Fame dell'Academy of Interactive Arts & Sciences

Tim Schafer, fondatore di Double Fine Productions, sarà inserito nella Hall of Fame dell'Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS). Schafer - noto soprattutto per giochi come Grim Fandango, Psychonauts e Broken Age - sarà premiato in occasione del 26° evento annuale DICE che si terrà alla fine di febbraio.

"L'impatto creativo di Tim sull'industria non può essere sottovalutato", ha dichiarato Meggan Scavio, presidente dell'AIAS. "Per oltre 30 anni, ha dato vita a giochi fantasiosi che hanno ispirato innumerevoli altri con il loro umorismo e la loro originalità. Siamo entusiasti che Tim sia stato inserito nella nostra Hall of Fame".

"Tim è stato per decenni un faro di creatività e innovazione nell'industria dei giochi", ha aggiunto Greg Rice, responsabile di PlayStation Creators. "Fin dai primi giorni di LucasArts, ha stabilito il punto di riferimento per la narrazione nei giochi, e con la formazione di Double Fine ha creato un luogo che non solo gli ha permesso di continuare a realizzare giochi incredibili, ma anche di ispirare e sostenere altri a fare lo stesso. È davvero una leggenda".

Schafer è stato anche premiato in precedenza con il Lifetime Achievement Award dei Game Developers Choice Awards, con l'Andrew Yoon Legend Award del New York Video Game Critics Circle e con la BAFTA Fellowship.