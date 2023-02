Gran Turismo: il nuovo capitolo è già in sviluppo, dice Kazunori Yamauchi

Polyphony Digital ha già iniziato i lavori sul prossimo Gran Turismo, in base a quanto riferito dal capo del team, Kazunori Yamauchi, in un'intervista alla testata giapponese Game Watch, parlando del futuro del team.

Nonostante Gran Turismo 7 necessiti ovviamente ancora di supporto continuativo, vista la sua struttura con elementi live service, e il fatto che sia in arrivo anche il grosso update per il supporto a PlayStation VR2 che costituisce una sorta di gioco a parte per i possessori del nuovo visore a realtà virtuale di Sony, a quanto pare sono iniziati i lavori anche sul prossimo capitolo.

"A dire il vero, abbiamo una traccia", ha riferito Yamauchi, rispondendo alla domanda sul fatto che Gran Turismo 7 abbia raggiunto tutto quello che il team aveva intenzione di realizzare. "Stiamo iniziando a lavorare sul prossimo, ma non posso ancora parlarne. È un peccato che non se ne possa ancora dire nulla", ha aggiunto, ridendo.

Difficile dunque ottenere ulteriori informazioni da questa piccola indicazione, ma sembra comunque che Polyphony Digital, nonostante gli impegni già in atto con Gran Turismo 7, stia pensando al futuro della serie. Non è detto che si tratti proprio di un Gran Turismo 8, considerando che il team anche in passato si è staccato dalla numerazione standard con Gran Turismo Sport, che rappresentava una sorta di digressione in ambito eSport della serie.

È comunque molto probabile che il prossimo capitolo sia sviluppato esclusivamente per PS5, mentre Gran Turismo 7 è un cross-gen tra PS4 e PS5, cosa che dovrebbe rappresentare un notevole step evolutivo per la serie automobilistica di Sony.