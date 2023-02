Xbox non avrà più giochi fisici distribuiti in Brasile, secondo alcuni rivenditori

Un report di Nerdizmo riportato da Resetera, incentrato su informazioni da parte di alcuni rivenditori, sembra indicare la cessazione della distribuzione di giochi fisici per Xbox in Brasile, paese in cui i titoli per la console Microsoft potrebbero essere acquistati solo in versione digitale, d'ora in poi.

Non si tratta di un'informazione ufficiale, ma la questione potrebbe essere verosimile, considerando che, in alcuni mercati, la flessione nelle vendite dei giochi in formato fisico si è fatta molto consistente negli ultimi anni. A riferire la cosa sono varie catene anche di notevole importanza nel paese in questione, come Solutions 2 e Warner.

La tendenza è già visibile con alcuni titoli di rilievo in uscita nel prossimo periodo, come Hogwarts Legacy, Like a Dragon: Ishin! e Resident Evil 4, che verranno distribuiti solo in formato digitale e non in edizione fisica con disco, all'interno del mercato brasiliano, cosa che peraltro ha tolto la possibilità di effettuare il preorder in tale versione.

In base alle testimonianze, sembra che il mercato brasiliano sul fronte Xbox sia quasi completamente incentrato sul digitale, per diversi motivi: un elemento importante è costituito dalla grande diffusione di Xbox Series S, che è di gran lunga la versione più venduta della nuova console Microsoft sul mercato. Inoltre, i prezzi generalmente più bassi di Xbox Store in Brasile, anche rispetto agli store digitali concorrenti, contribuiscono a spingere in questa direzione.

Infine, anche il grande successo di Xbox Game Pass sembra aver chiuso progressivamente lo spazio per il mercato dei giochi fisici, spingendo comunque verso una fruizione prettamente digitale delle console. In ogni caso, attendiamo eventuali conferme sulla questione. D'altra parte, di recente abbiamo visto come anche nel Regno Unito il 90% dei giochi venduti nel 2022 siano digitali.