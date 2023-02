Starfield: troppe voci false sulla data d'uscita, subreddit le raccoglie tutte in un thread

I moderatori del subreddit ufficiale di Starfield hanno dovuto porre un freno ai thread con false indiscrezioni sulla data d'uscita del gioco, che negli ultimi giorni si sono moltiplicati. Per risolvere si è deciso di creare un singolo thread chiamato "Release date speculation / False information Megathread" dove sono state fatte confluire tutte le info false e le riflessioni in merito. Molte comunque sono state semplicemente cancellate, visto che ormai erano incontrollabili.

Starfield è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2023. Il fatto che ancora non se ne conosca la data d'uscita ufficiale è uno sprone naturale per le speculazioni . Attualmente Microsoft parla di un lancio nella prima metà del 2023 ed è noto che presto ci sarà un evento streaming monografico dedicato al gioco, ma naturalmente l'assenza del giorno esatto si fa sentire, soprattutto dopo il rinvio dello scorso anno.

Certo, questa non è una buona giustificazione per riempire il subreddit di informazioni false, che non fanno altro che aumentare il caos. Ma siamo su internet, quindi certi comportamenti appaiono inevitabili. Così si è decisa la svolta. Reddit è diventato il social preferito in cui tenere discussioni riguardanti i videogiochi. Spesso purtroppo molti utenti passano il limite, soprattutto di fronte ad argomenti divisivi o a quelli particolarmente sentiti.

Speriamo che Bethesda e Microsoft annuncino presto la data d'uscita di Starfield, così che si risolva anche questa situazione.