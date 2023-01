Starfield: la data d'uscita sarà presto svelata, durante l'evento speciale dedicato

La data d'uscita di Starfield sarà presto svelata, probabilmente durante l'evento speciale dedicato in preparazione. A dirlo è stato l'account Instagram di Bethesda della divisione latino americana, a commento di un'immagine del gioco.

Bethesda: "Presto la annunceremo, stiamo preparando un evento speciale dedicato al gioco."

Bethesda svela quando annuncerà la nuova data d'uscita di Starfield

Diciamo che più espliciti non si poteva proprio essere, visto anche che le due affermazioni, ossia "presto la annunceremo" e "stiamo preparando un evento speciale dedicato al gioco" fanno parte dello stesso periodo.

Di fatto non è nemmeno una grossa sorpresa, visto che molti davano per scontata la cosa appena si è saputo che Microsoft aveva staccato Starfield dal suo imminente showcase, il Developer_Direct, per dedicargli un evento specifico.

Starfield è un gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda, nonché uno dei videogiochi più attesi in questo momento. Previsto per PC e Xbox Series X e S, sarà disponibile dal lancio anche per gli abbonati al Game Pass, su tutte le piattaforme.