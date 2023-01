The Last of Us: serie TV e gioco a confronto in video, fra similitudini e differenze

ElAnalistaDeBits ha realizzato un interessante video confronto fra la serie TV di The Last of Us e il gioco, nello specifico il recente remake per PS5, al fine di evidenziare le similitudini e le differenze fra le due produzioni.

Com'è possibile vedere nel filmato, che include inevitabilmente degli spoiler, gli autori dello show hanno sì apportato delle modifiche ma sempre con grande rispetto per l'opera originale, andando peraltro ad aggiungere dettagli interessanti sulla lore e i personaggi.

Proprio questi elementi hanno consentito alla serie televisiva HBO di ottenere il voto più alto di sempre fra gli adattamenti live action videoludici, e anche nella nostra recensione della serie TV di The Last of Us trovate pareri ugualmente entusiastici.

Come saprete, la prima stagione di The Last of Us ripercorre gli eventi del gioco originale, cambiando però un paio di cose: in primo luogo non sono le spore a diffondere l'infezione che ha messo in ginocchio il mondo intero, e in secondo luogo l'outbreak si verifica nel 2003 anziché nel 2013, dunque dieci anni prima rispetto alla storia raccontata nel titolo di Naughty Dog.