The Last of Us, la serie TV è l'adattamento live-action videoludico con il voto più alto di sempre

La serie TV di The Last of Us ha ottenuto un ottimo responso da parte della critica internazionale e, tramite Rotten Tomatoes, ha per poco ottenuto anche il 100% di votazioni positive, calando però al 98% dopo alcune ore. Lo show deve ancora andare in onda e il pubblico dirà la propria, ma già ora possiamo affermare che la serie ha battuto un record: si tratta dell'adattamento televisivo live-action basato su un videogioco con il voto più alto di sempre.

Come appena detto, parliamo di "live-action", in quanto vi sono alcuni adattamenti animati che battono The Last of Us, ovvero Arcane e Cyberpunk Edgerunners che rimangono fissi con il proprio 100%. In ogni caso, si tratta di un risultato notevole per una serie TV e dimostra come la critica l'abbia nettamente più apprezzata di un'opera come il film di Uncharted, che si deve accontentare di un misero 41%.

La speranza è che la qualità di questo adattamento sia un punto di partenza per PlayStation Production e che sta lavorando anche a una serie di God of War di Santa Monica Studio, a una di Horizon di Guerrilla Games, a una serie di Twisted Metal e a dei film di Ghost of Tsushima e Gran Turismo. Di quest'ultimo abbiamo visto un primo teaser trailer da poco.

Ellie e Joel nella serie TV di The Last of Us

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "The Last of Us non è affatto una pessima serie TV. Semplicemente è stata realizzata non avendo ben presente quale dovesse essere il suo principale pubblico di riferimento. Nel duplice tentativo di strizzare l'occhiolino ai fan di lungo corso e di raccontare il gioco a chi, per i motivi più disparati, non ha mai potuto viverlo in prima persona, Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confezionato un arco narrativo che da una parte esaurisce in fretta le novità, dall'altra si rivela fin troppo criptico nel mostrare alcuni aspetti di quel mondo post-apocalittico che invece su console ha tutto il tempo e il modo di spiegarsi al meglio."

"Laddove le prime tre puntate rappresentano un ottimo equilibrio tra noto e inedito e lasciano presagire uno sviluppo ancor più brioso, generoso di lore e personaggi secondari interessanti, la seconda parte della prima stagione regge per merito di un cast stellare e di una trama identica a quella del videogioco, comunque sempre interessante e ricca di momenti drammatici, toccanti, scioccanti."

"Se conoscete Joel ed Ellie sin dai tempi di PlayStation 3, probabilmente vi annoierete di tanto in tanto. Al contrario, se siete neofiti, potreste aver bisogno di qualche piccolo chiarimento da parte di qualcuno più esperto. In entrambi i casi, il consiglio è di godersi questa serie TV, nella pur piena consapevolezza che si sarebbe potuto fare di più e meglio, soprattutto considerando il già ottimo materiale di partenza che ha costituito le fondamenta e l'intera ossatura di questo progetto ambizioso, ma fino ad un certo punto."