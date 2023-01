Marvel's Spider-Man, mod PC introduce i modelli di Tobey Maguire e Willem Dafoe dal film di Raimi

Marvel's Spider-Man Remastered per PC continua a ricevere mod e ora è il turno di una che permette di utilizzare dei modelli basati su Tobey Maguire (per Spider-Man) e Willem Dafoe (per Norman Osborn), ovvero gli attori dei film di Sam Raimi.

Si tratta per la precisione di due mod, una dedicata a Tobey Maguire che introduce cinque diversi costumi, compreso quello di "Bully Maguire", ovvero la versione del terzo film di Spider-Man di Sam Raimi.

Per quanto riguarda invece Willem Dafoe, potete sfruttare la mod di Princec23. Va però precisato che il modello di questa mod per Norman Osborn non ha animazioni facciali. Nondimeno, si tratta di un modo simpatico per vedere una versione differente del personaggio, soprattutto nel caso nel quale si stia rigiocando l'avventura. Osborn non è inoltre un personaggio giocabile, ma è presente solo in una serie di filmati, quindi non è un cambiamento particolarmente invasivo.

Nel caso della mod di Tobey Maguire, non viene precisato se vi sono o meno espressioni facciali, ma probabilmente anche in tal caso sono assenti. Vi segnaliamo invece la mod "Human Spider 2022 HD" basata sempre sui film di Raimi: questa ha le espressioni facciali.

Infine, vi ricordiamo che è disponibile anche una mod che introduce un sistema di missioni per la consegna della pizza in Marvel's Spider-Man Remastered per PC, con tanto di filmati, doppiaggio e finale segreto da sblocare.