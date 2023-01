Marvel's Spider-Man: mod PC introduce un sistema di missioni per la consegna delle pizze

Tramite il proprio canale YouTube, jedijosh920 ha mostrato la propria mod per la versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered che introduce un sistema di missioni per la consegna delle pizze, ispirato a Spider-Man 2.

La mod, di cui potete vedere i dettagli nel video poco sotto, introduce precisamente dieci missioni di consegna di difficoltà crescente, con anche un finale segreto e missioni generate casualmente per chi ha completato quelle "di trama". Completare le missioni permette di ottenere XP per salire di livello. La pizza di Marvel's Spider-Man Remasterd può anche rompersi se si atterrà con troppa forza, se si rotola o si fanno trick in aria: si deve quindi arrivare a destinazione in tempo ma in modo sicuro.

Si tratta di una mod alquanto elaborata visto che ci sono filmati nei quali Peter e Mr. Aziz (che gestisce la pizzeria) comunicano per la consegna delle pizze, con video differenti per l'inizio della missione, il successo o il fallimento: sono entrambi doppiati. Ci sono anche elementi audio e visivi dedicati alle missioni. Infine, i personaggi non giocanti che ricevono la pizza ringraziano e portano con sé la pizza che gli è stata consegnata.

Si tratta di una mod che introduce missioni semplici, ma che è stata per certo complessa da realizzare e che non manca di vari tocchi di fino. Probabilmente questo è solo l'inizio per Marvel's Spider-Man Remasterd: il mondo delle mod proporrà sempre più contenuti nel corso del tempo.

Guardando invece al futuro e a Marvel's Spider-Man 2, ricordiamo che il periodo di uscita ufficiale è stato rivelato da Sony.