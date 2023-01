Motorsport Games accusata dai dipendenti russi per i mancati pagamenti, azioni legali in arrivo

Motorsport Games potrebbe presto essere chiamato in tribunale dai suoi stessi dipendenti, a causa di una serie di mancati pagamenti di stipendi.

Secondo le informazioni fornite da Insider Gaming, che ha potuto vedere comunicazioni interne di Motorsport Games, i dipendenti hanno richiesto per mesi di essere pagati, ma sin da ottobre 2022 circa 30 dipendenti russi del team sono stati ignorati.

La mancanza di comunicazione da parte di Motorsport Games ha spinto i dipendenti a chiedere che, se "tutti i debiti della società nei confronti dei dipendenti del team NASCAR non saranno pagati entro il 25 gennaio", venga intentata una causa contro Motorsport Games.

La causa sarebbe motivata dal mancato pagamento degli stipendi e dall'aver "costretto i dipendenti a firmare la risoluzione di un contratto di lavoro".

I problemi di pagamento sono iniziati a ottobre, quando Motorsport Games ha dichiarato di non poter più pagare i suoi dipendenti russi a causa della guerra contro l'Ucraina. Motorsport Games ha trasferito la sede di Mosca in Georgia e ha offerto ai dipendenti la possibilità di trasferirsi.

Sebbene trasferirsi per lavoro non sia raro per gli sviluppatori, Motorsport Games non ha offerto alcun compenso per l'intero processo (come invece è tipico) e ha detto che i dipendenti avrebbero dovuto gestire il tutto in solitaria. Inoltre, a coloro che potevano trasferirsi in Georgia sono stati offerti nuovi contratti, che prevedevano una riduzione dei salari rispetto a quelli russi, inferiori di circa il 20%.

Secondo quanto riferito, anche chi è stato in grado di trasferirsi ha avuto problemi con i pagamenti.

Motorsport Games è autore dei giochi Nascar (Rivals, Heat, 21 Ignition...) e titoli come RFactor 2 e Kartkarft.