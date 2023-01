Limited Run Games ha licenziato la propria Community Manager, accusata di transfobia

Limited Run Games, editore di giochi fisici, edizioni da collezione e vinili, ha annunciato di aver licenziato un/a dipendente non meglio precisata. Si tratta però di Kara Lynne, precedentemente Community Manager per Limited Run Games. La donna è stata recentemente accusata di transfobia.

Il tutto è nato, secondo quanto riportato, da un tweet a sostegno di Harry Potter. Sono stati poi scovati una serie di tweet pubblicati negli anni che risalgono anche fino al 2016 nei quali vi sono commenti contro le persone transessuali. Il tutto è stato portato alla luce dall'account Purple Tinker hates Elon (@prpltnkr) su Twitter, il quale ha anche segnalato che Lynne segue una serie di account o personaggi legati ad affermazioni o comportamenti transfobici.

Il tutto si è concluso quando Limited Run Games ha dichiarato come segue: "LRG rispetta tutte le opinioni personali, al tempo stesso ci impegniamo a sostenere una cultura inclusiva. Dopo aver indagato sulla situazione, un dipendente è stato licenziato. Il nostro obiettivo come azienda è continuare a promuovere un ambiente positivo e sicuro per tutti."

Come detto, non vengono fatti nomi, ma raggiungendo l'account di Kara Lynne vediamo che nella sua bio non è più presente il riferimento al lavoro presso Limited Run Games e l'accesso ai suoi tweet è stato limitato.

Anche Josie Brechner, musicista transessuale, ha condiviso il thread. La donna, che da poco aveva stretto un contratto con Limited Run Games, ha dichiarato che non avrebbe continuato a lavorare con la compagnia a meno che Lynne non venisse licenziata.

Limited Run Games non ha per ora pubblicato altri messaggi a riguardo.