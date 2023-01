Mercoledì: Netflix ha confermato la seconda stagione

Mercoledì avrà una seconda stagione. Netflix ha dato la scontatissima conferma ufficiale del ritorno di Jenny Ortega nei panni della figlia degli Addams, per voce degli autori Alfred Gough e Miles Millar. Del resto stiamo parlando di una delle serie più viste di sempre sulla piattaforma, capace di superare il miliardo di ore di visualizzazione in circa tre settimane dal lancio.

Mercoledì è una serie creata dai già citati Alfred Gough e Miles Millar, che ha visto Tim Burton come produttore esecutivo e regista di quattro degli otto episodi. È una commedia horror fantasy con protagonista la figlia ormai adolescente della Famiglia Addams, creata da Charles Addams nel 1939.

Non ci sono dettagli sui contenuti della seconda stagione, ma immaginiamo che proseguire sulla falsa riga della prima, come traspare dalla dichiarazione degli autori: "È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l'ora di tuffarci a capofitto in un'altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina".

Mercoledì è diventata un fenomeno globale dopo il lancio (chi non ha un'amica sui social si è sentita improvvisamente Mercoledì dopo aver visto la serie?), capace di far diventare Goo Goo Muck dei Cramps uno dei brani più ascoltati su Spotify e con già alcune scene diventate culto come quella del ballo. Peccato che altre serie, come 1899, non abbiano avuto la stessa fortuna.