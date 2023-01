PowerWash Simulator: data di uscita su PlayStation 4 e PS5 annunciata

Square Enix e FuturLab hanno annunciato che PowerWash Simulator uscirà per PlayStation 4 e PlayStation 5 il 30 gennaio. L'annuncio è avvenuto tramite un post sul blog di PlayStation che raccoglieva alcuni giochi indie in arrivo sulle console, che nel frattempo è stato tolto per un motivo sconosciuto. Supponiamo fosse stato pubblicato in anticipo per errore.

Nel settembre 2022 Square Enix aveva annunciato che PowerWash Simulator sarebbe arrivato presto su Nintendo Switch e console PlayStation, senza però fornire dettagli sulla finestra di uscita. Ora, Sony ha confermato che i giocatori potranno giocare al simulatore alla fine di questo mese. Tuttavia, lo sviluppatore FuturLab non ha condiviso ulteriori dettagli su questa versione per PlayStation. Non è nemmeno chiaro se la data di uscita per Switch sarà la stessa.

PowerWash Simulator permette ai giocatori di costruire la propria attività di pulizia, durante la quale possono spazzare via ogni granello di sporco ascoltando il suono soddisfacente dell'acqua ad alta pressione. I giocatori inizieranno la loro attività nella modalità carriera e completeranno una serie di sfide nella città di Muckingham per guadagnare abbondanti ricompense, che possono essere utilizzate per sbloccare nuovi strumenti e aggiornamenti. Inoltre, i giocatori possono rilassarsi e affrontare diversi lavori con i loro amici nella modalità cooperativa online.

Nella nostra recensione di Powerwash Simulator, vi abbiamo spiegato che "Rilassante, divertente e con quel pizzico di follia che non dovrebbe mai mancare, Powerwash Simulator è uno di quei videogiochi a sorpresa che mai ti saresti aspettato di amare. L'unico rischio è entrarci talmente tanto in fissa da ordinare su Amazon una vera idropulitrice professionale, ma sono oltre 150 Euro di spesa, altro che Legendary Edition."