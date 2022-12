Marvel's Spider-Man 2, periodo di uscita ufficiale rivelato da Sony

Sony ha rivelato il periodo di uscita ufficiale di Marvel's Spider-Man 2, nell'ambito di un post sul PlayStation Blog in cui vengono sottolineati tutti gli appuntamenti del prossimo anno. Ebbene, il nuovo episodio della serie targata Insomniac Games approderà su PS5 nell'autunno del 2023.

Confermando il periodo di uscita svelato da una sceneggiatrice di Marvel's Spider-Man 2, il creative director Bryan Intihar ha scritto che il team sta continuando a lavorare all'atteso tie-in in vista appunto di un lancio nell'autunno del 2023.

"Che anno che è stato per PlayStation Studios; qui da Insomniac Games siamo assolutamente estasiati dal lavoro dei nostri colleghi", ha dichiarato Intihar sul PlayStation Blog.

"Congratulazioni a tutti per un 2022 di successo... e ad un anno prossimo altrettanto entusiasmante mentre continuiamo a preparare Marvel's Spider-Man 2 per la sua uscita il prossimo autunno."

Nello stesso post vengono elencati, come detto, gli appuntamenti più importanti per il 2023 di PlayStation: dall'uscita di Forspoken, il 24 gennaio, al debutto del controller DualSense Edge, in arrivo nei negozi il 26 gennaio.

C'è spazio anche per i third party con Hogwarts Legacy, che come sappiamo approderà su PS5 il 10 febbraio, mentre poco dopo, il 22 febbraio, potremo dare il benvenuto a PlayStation VR2, il nuovo e decisamente sofisticato visore per la realtà virtuale di Sony.

Vengono infine pubblicizzate le uscite di Destiny 2: L'Eclissi, e non poteva essere altrimenti dopo l'acquisizione di Bungie, nonché del remake di Resident Evil 4 e di Final Fantasy XVI. Insomma, la line-up del prossimo anno promette decisamente bene e siamo ancora all'inizio.