Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell disponibile il primo DLC di Vampire Survivors

Non siete ancora stanchi di giocare a Vampire Survivors? Allora sappiate che è disponibile Vampire Survivors: Legacy of the Moonspell, il primo DLC del gioco che, per meno di due euro, aggiunge al gioco di poncle molti contenuti.

Dopo l'acquisto il gioco si aggiornerà ed entreranno nella mischia otto nuovi personaggi, dei quali quattro già svelati: Miang Moonspell, Menya Moonspell, Syuuto Moonspel e Babi-Onna (a voi riconoscere i giochi di parole). Inoltre vengono aggiunte tredici nuove armi, se nuove tracce musicali, e uno stage completamente nuovo, il monte Moonspell.

La mappa del monte Moonspell

Proprio quest'ultimo è il contenuto più interessante del gruppo, perché ha un design molto diverso da quello degli altri stage e si presenta con diversi ambienti e con una mappa quantomai intricata per i canoni del gioco.

La sostanza, è che con il prezzo di un cappuccino potete portarvi a casa molte altre ore con quello che secondo molti è il vero gioco indie dell'anno, come poi affermato dalla nostra recensione.

In concomitanza con il DLC è stato pubblicato anche l'aggiornamento 1.2.0 del gioco base, che introduce una "skin davvero importante per Peppino" e ritocca alcuni dei contenuti già presenti.