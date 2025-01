Vampire Survivors diventerà anche un film live action, ma l'operazione è difficile per un motivo fondamentale

A dire il vero non sapevamo del film live action di Vampire Survivors, considerando che le comunicazioni precedenti parlavano di una serie animata basata sul gioco, ma evidentemente ci sono diverse operazioni in corso.

"Vi prego di ricordare che il gioco non ha una trama (o no?)", ha riferito Poncle in un passaggio del suo post pubblicato sulla pagina ufficiale di Vampire Survivors su Steam. Questo semplice motivo, in sostanza, fa capire come la trasposizione sia una notevole sfida.

Quando si tratta di Poncle e Vampire Survivors non è mai chiarissimo quanto si possano prendere sul serio le dichiarazioni, ma in questo caso pare sia tutto vero: il gioco è destinato a diventare un film live action , come spiegato dall'autore, tuttavia l'operazione si sta dimostrando difficile soprattutto per un motivo chiaro e fondamentale .

Piani per diversi progetti cross-media

Nel messaggio riepilogativo sulla roadmap del 2025 per Vampire Survivors, Poncle parla di progetti "cross-media" ancora da svelare nel corso dell'anno, dunque evidentemente il titolo è destinato a diventare diverse cose su media differenti.

Tra queste c'è anche questo film girato dal vivo, a quanto pare in lavorazione presso Story Kitchen, con una collaborazione che l'autore sostiene stia proseguendo nel rispetto dei vari scioperi che caratterizzano l'ambiente al momento.

"Come accennato l'anno scorso, piuttosto che fare le cose di getto per il gusto di farle, abbiamo preferito aspettare di trovare i partner che ci sembravano giusti", ha spiegato Poncle nel suo messaggio, per quanto riguarda questi progetti.

"Per fare qualcosa su Vampire Survivors che non sia un videogioco ci vogliono buone idee, creatività e quella conoscenza eccentrica del titolo, ovvero una tripletta molto difficile da ottenere al 100%. Ricordate che il gioco non ha una trama (non è vero?), quindi nessuno può prevedere come sarà un film su di esso, e questo è parte di ciò che lo rende eccitante".

Effettivamente, Vampire Survivors non è propriamente un gioco che si perde in chiacchiere e riuscire a ricavare una base narrativa su cui costruire un film con attori in carne e ossa non dev'essere semplice. Tuttavia, possiamo solo immaginare che razza di camei o easter egg potrebbe contenere se la produzione dovesse davvero riuscire a cogliere in pieno le citazioni e lo spirito che caratterizzano il gioco.