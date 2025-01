Uno sviluppatore di Days Gone risponde agli utenti dopo la cancellazione del gioco live service di Bend Studio

Uno sviluppatore di Days Gone ha interrotto il silenzio radio di Bend Studio per rispondere agli utenti in seguito alla cancellazione del nuovo gioco live service a cui il team stava lavorando, confermando che i lavori continuano su altri progetti.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Sony ha cancellato due giochi live service da parte di PlayStation Studios, e in base a quanto emerso si trattava di un progetto open world in lavorazione presso Bend Studio e di un nuovo gioco della serie God of War da parte di BluePoint, entrambi strutturati come multiplayer online con caratteristiche da "game as a service".

La questione è stata confermata da Sony ma non ci sono state particolari dichiarazioni da parte dei team interessanti, dunque è interessante notare questo messaggio pubblicato da Kevin McAllister, community manager di Bend Studio.