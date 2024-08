Disponibile l'aggiornamento gratuito 1.11 di Vampire Survivors, chiamato il Darkasso

La nota di rilascio, descrive nel dettaglio tutte le novità, come il nuovo livello, la Stanza 1665 che, viene spiegato, "Si sblocca lanciando gli incantesimi "forbiddenbox" nel menu Segreti." Poncle lo descrive come "un livello estremamente impegnativo che ti priverà del potere della maggior parte delle reliquie. I nemici si fortificano di pari passo coi tuoi progressi. Per completare una stanza e passare alla successiva dovrai eliminare circa 100 nemici. Le sorgenti luminose regolari scarseggiano, ma forniscono ricompense al completamento di ogni stanza."

Il lancio dell'aggiornamento Darkasso è stato anche l'occasione per ricordare l'imminente lancio di Vampire Survivors su console PlayStation. Avverrà il 29 agosto 2024 e il gioco conterrà già l'aggiornamento 1.11.

Poncle ha fatto chiarezza anche sui Trofei. Alla domanda: "La versione per PlayStation avrà un trofeo platino?" ha risposto "Sì. Ci saranno due versioni per PlayStation, una per PS4 e una per PS5, e avranno due liste distinte di trofei, ciascuna con un trofeo platino (riceverai sia la versione per PS4 che per PS5, indipendentemente da quale acquisterai)."