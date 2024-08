Vampire Survivors ha una data di uscita ufficiale su PS4 e PS5, anche per i DLC

Lo stesso giorno saranno disponibili anche i DLC "Legacy of the Moonspell", "Tides of the Foscari", "Emergency Meeting" e "Operation Guns". Non sono stati svelati i prezzi al momento, ma supponiamo saranno in linea con quelli delle altre piattaforme, dunque parliamo di 4,99 euro per il gioco base , con i prezzi delle espansioni che oscilleranno tra i 1,99 euro e i 2,49 euro. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Che cos'è Vampire Surivors?

Per chi non lo conoscesse, Vampire Survivors i giocatori vestono i panni di decine e decine di personaggi differenti, con l'obiettivo di resistere il più a lungo possibile a orde di mostri e demoni, che diventeranno via via sempre più numerosi e forti andando a creare un tripudio di pixel a schermo.

Per farlo potranno usare un vasto arsenale di armi, da coltelli da lancio e spade a gattini molto arrabbiati e sparacoriandoli. La semplicità delle sue meccaniche assuefacenti e il caos pixellato a schermo hanno reso ben presto famoso Vampire Survivors, diventando uno degli indie più popolari degli ultimi anni. Il gioco è famoso anche per la usa ironia, con nomi di personaggi e armi ispirati a meme e giochi di parole italiani, basti pensare a personaggi con nomi come O'Sole Meeo, Poppea Pecorina, Divano Thelma, McCoy-Oni e Gav'Et-Oni. A proposito di ironia, a dispetto del titolo e della copertina, nel gioco non troverete un vampiro neppure a pagarlo oro. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Vampire Survivors.