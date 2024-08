Il cosplay di Sue Storm da nic_the_pixie mostra una perfetta Donna Invisibile per i Fantastici 4

La modella, come suo solito, effettua un gran lavoro anche in questo caso, potendo peraltro contare su una forma fisica che la rende particolarmente adatta al ruolo, grazie anche all'aggiunta della capigliatura bionda.

Nonostante il cosplay della Donna Invisibile risulterebbe probabilmente molto più semplice da fare mostrando la super-eroina nel pieno utilizzo dei suoi poteri (basterebbe lasciare lo sfondo vuoto, in effetti), in questo caso la vediamo con il suo tipico costume d'ordinanza.

La Donna Invisibile secondo Nic_the_pixie

Nic_the_pixie risulta dunque particolarmente adatta a rappresentare Sue Storm, nientemeno che la prima super-eroina femminile creata dalla Marvel durante la Silver Age dei fumetti.



Pur risalendo al 1961, porta decisamente bene tutti i suoi anni, dimostrandosi in grande forma anche in questo caso. La cosplayer indossa un costume del tutto simile a quelli visti in particolare nelle interpretazioni cinematografiche più recenti, peraltro una tuta piuttosto semplice ma ormai diventata iconica, oltre a trucco a acconciatura a tema che la rendono una perfetta Donna Invisibile, per l'occorrenza visibile.

