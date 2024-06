The Boys: il cosplay di Starlight da nic_the_pixie brilla di luce propria

Con il ritorno in scena grazie alla Stagione 4 appena lanciata, The Boys torna ad essere tra i soggetti gettonati per le cosplayer, come vediamo in questo nuovo cosplay di Starlight da parte di nic_the_pixie, che si esibisce in un'ottima interpretazione.

La versione di Starlight da parte della modella è davvero ben fatta, con un'ottima ricostruzione del costume e delle caratteristiche tipiche di Starlight, nonché del suo potere speciale. Si tratta peraltro di uno dei personaggi preferiti della serie, grazie al lato umano che è in grado di dimostrare oltre al suo potere particolarmente potente.

Si tratta forse di uno dei pochi personaggi veramente positivi della serie, almeno per quanto visto finora, cosa che la fa emergere come un caso piuttosto singolare all'interno di un mondo in cui i super-eroi sono decisamente tendenti a dimostrare il peggio di sé.