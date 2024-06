Starfield ha raggiunto un nuovo traguardo come quantità di giocatori e tempo di gioco medio

Lo youtuber MrMattyPlays ha avuto modo di intervistare Todd Howard, e da questa occasione sono emerse alcune informazioni interessanti anche su Starfield, come i dati sul nuovo traguardo di giocatori raggiunti dall'RPG spaziale di Bethesda e la quantità di tempo medio investita da ognuno di questi al suo interno.

Non viene spiegato il modo in cui il dato è stato rilevato, ma in base a quanto riferito da Todd Howard sembra che Starfield abbia raggiunto i 14 milioni di giocatori, probabilmente tra PC e Xbox, facendo dunque segnare un incremento rispetto agli ultimi dati, che parlavano di 13 milioni di giocatori alla fine del 2023.

C'è stato quindi un andamento crescente per quanto riguarda la base di utenti nel corso dei mesi, anche se ovviamente questo ha subito un notevole rallentamento rispetto al periodo di lancio, in cui l'espansione è stata esplosiva.