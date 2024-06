Un nuovo gioco è spuntato a sorpresa in arrivo su Xbox Game Pass, svelato dall'app ufficiale

L'app ufficiale del servizio ha svelato un nuovo gioco in arrivo su Xbox Game Pass praticamente a sorpresa, considerando che non rientrava in quanto annunciato in precedenza ma il suo arrivo dovrebbe essere prossimo, visto che è stato inserito tra i prossimi titoli del catalogo: si tratta di My Time At Sandrock.

Il gioco in questione, sviluppato da Pathea Games, il gioco in questione rappresenta il seguito di My Time at Portia, proponendo una struttura simile ma con un'ambientazione completamente nuovo e un gameplay più ricco e variegato, uscito lo scorso novembre e accolto positivamente da critica e pubblico.

Anche in questo caso abbiamo a che fare con un mondo post-apocalittico ma dotato di uno stile alquanto affascinante e romantico, caratterizzato qui da atmosfere che tendono al desertico e al western.