Lords of the Fallen 2 ha un nuovo periodo di uscita e sembra avere già un accordo di esclusiva

Sebbene non ci sia stato un annuncio pubblico, lo sviluppo di Lords of the Fallen 2 è ufficialmente in corso e in base ai documenti finanziari pubblicati da CI Games pare abbia un periodo di uscita più definito, previsto arrivare nel 2026 su PC e console, con un particolare accordo di esclusiva che dovrebbe riguarda la versione Windows.

Secondo quanto riferito nei documenti in questione, CI Games si occuperà direttamente del publishing di Lords of the Fallen 2 su PS5 e Xbox Series X|S, mentre la versione PC sarà pubblicata in esclusiva da Epic Games, cosa che fa ovviamente pensare al fatto che al lancio sarà disponibile esclusivamente su Epic Games Store, in tale edizione.

Che ci fosse un seguito del gioco in sviluppo era noto ormai da alcuni anni, sebbene il titolo venisse identificato con il nome in codice "Project 3", ma a questo punto l'uscita sembra rientrare nei prossimi piani di pubblicazione della compagnia.