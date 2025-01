Lords of the Fallen riceverà "aggiornamenti significativi" anche nel 2025, proseguono i lavori sul sequel

"Continueremo a massimizzare le vendite di Lords of the Fallen 2023 in linea con gli obiettivi strategici e la continua pubblicazione di aggiornamenti significativi fino alla versione 2.0, in risposta al feedback dei giocatori e ai test esterni degli utenti", ha detto O'Connor.

L'obiettivo è quello di continuare a supportare il gioco e soddisfare le richieste della community in modo da prolungare le vendite e creare ottimismo in vista del prossimo capitolo.

A quanto pare i giocatori di Lords of the Fallen possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti anche durante il corso del 2025 fino a raggiungere la versione 2.0 , almeno stando alle recenti dichiarazioni fatte da Tom O'Connor, senior vice president of development di CI Games, il publisher del titolo di HEXWORKS.

Proseguono i lavori su Lords of the Fallen 2

O'Connor ha riferito agli investitori anche che gli sviluppatori stanno proseguendo i lavori sul sequel di Lords of the Fallen, al momento chiamato in codice "Project 3", e durante il corso dell'anno si svolgeranno dei playtest per ricevere dei primi feedback da parte del pubblico, segno che lo sviluppo ha già raggiunto dei progressi importanti. Del resto l'uscita è in programma per il 2026 su PC e console.

"Per quanto riguarda i nostri titoli in sviluppo, abbiamo in piena produzione Project 3, il prossimo capitolo del franchise di Lords of the Fallen, e nel corso di quest'anno effettueremo test approfonditi con i giocatori per assicurarci di raggiungere un'alta qualità e massimizzare il potenziale del gioco", ha aggiunto O'Connor.

Stando ai dettagli condivisi in precedenza, Lords of the Fallen 2 sarà realizzato in Unreal Engine 5 e sarà più accessibile rispetto al suo predecessore.