Google Pixel 9 Pro con Audible gratis cala ancora di prezzo su Amazon: è a un nuovo minimo storico

Siete alla ricerca di uno smartphone di alto livello? Allora dovreste assolutamente dare un'occhiata alla promozione di Amazon Italia per Google Pixel 9 Pro , che è calato di prezzo ancora una volta rispetto al prezzo precedente. Il modello da 128 GB si trova ora infatti al -25% rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 1.099€. Il prezzo attuale è il nuovo minimo storico per Amazon, che si occupa sia della vendita che della spedizione.

Che tipo di smartphone è il Google Pixel 9 Pro

Il modello Google Pixel 9 Pro è perfetto per fare fotografie grazie alla tripla fotocamera posteriore. Sotto la scocca trovate un chip Google Tensor G4, pensato - tra le varie - per garantire un consumo della batteria efficiente, con una autonomia di 24 ore. Gli aggiornamenti della sicurezza e nuove funzionalità per i modelli Pixel sono assicurati per 7 anni. Propone un display Super Actua da 6,3 pollici.

I contenuti della confezione Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro è pensato per l'uso con l'IA, offrendo consigli personalizzati. Inoltre, con l'acquisto ottenere anche 60 giorni gratuiti di Amazon Audible (la promozione è soggetta a restrizioni, ad esempio se siete già abbonati non potete usare i 60 giorni gratis).