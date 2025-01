Il nuovo Virtua Fighter punta ai fan storici o ai giocatori moderni? SEGA spiega il suo punto di vista

Come saprete, un nuovo Virtua Fighter è stato annunciato ai The Game Awards 2024. Sono passati molti anni dall'arrivo di un capitolo principale della serie per PC e console, con la prima versione di Virtua Fighter 5 che risale al 2007 (versione PS3, poi convertita per altre piattaforme). Dopo tutti questi anni sarà necessario convincere i vecchi fan , ma anche nuovi giocatori , a dare una possibilità alla serie.

Le parole di SEGA su Virtua Fighter

"Per questo progetto dobbiamo fare in modo che sia un ponte tra il passato di Virtua Fighter e il suo futuro", ha dichiarato Yokoyama. "Mentre cerchiamo di portarlo a un pubblico mondiale per farlo divertire, dobbiamo anche guardare alle persone che hanno amato Virtua Fighter fino ad ora e a quelle che lo ameranno in futuro e come fonderle tutte insieme: è qualcosa sul quale vogliamo concentrarci. Non c'era nulla di pubblico prima del nostro annuncio, ma stiamo lavorando per costruire la comunità dei giocatori", ha aggiunto Yamada. "Sarà difficile colmare il divario di oltre 10 anni, ma...".

"Sembra che all'estero sia più conosciuto di quanto pensassi. Tuttavia, le persone che ci hanno giocato sono poche, come pensavo, ed è più un 'oh, è quel gioco che tutti dicono essere fantastico, giusto?'" ha commentato Yamada. "Per quanto riguarda il Giappone, per essere un gioco che ha avuto un così grande successo in passato, non è molto conosciuto dai giovani giocatori".

"Quindi, per prima cosa, dobbiamo fare in modo che risuoni con il pubblico giovane", ha aggiunto Yokoyama. "E deve anche essere qualcosa che faccia battere i cuori di coloro che giocavano a Virtua Fighter. Se puntiamo solo su uno di questi aspetti, non funzionerà".

"Ad essere onesti, per i fan più anziani penso che sarebbe difficile, a causa della loro età e delle circostanze di vita, giocare al nuovo Virtua Fighter", ha dichiarato Yokoyama. "Ma almeno vorrei che potessero interagire con i giovani su Virtua Fighter. Portare i ragazzi giovani e mettere in contatto un'ampia gamma di generazioni attraverso il nuovo Virtua Fighter... Questo è uno dei miei obiettivi. Se puntassimo solo al pubblico giovane, non avremmo nemmeno bisogno di usare il nome Virtua Fighter".

"Se ci riusciamo, genitori e figli potranno parlare di Virtua Fighter insieme. Credo che questo sia essenziale se vogliamo che diventi un successo", ha dichiarato Yamada.

"Non si tratta solo di giocatori, ma anche degli sviluppatori", ha detto Yokoyama. "Nell'attuale Sega, abbiamo persone che hanno sviluppato attivamente Virtua Fighter in passato, persone che amavano giocarci e anche giovani dipendenti che non ne sanno nulla. Anche se c'è un divario culturale, il fatto di farli parlare tutti insieme mentre sviluppiamo il gioco credo sia positivo dal punto di vista dello sviluppo, e me ne sono reso conto mentre lavoravamo".

"Mentre lo sviluppiamo, a volte sento cose dai nostri giovani collaboratori che mi colpiscono... Ma ho anche molti momenti in cui siamo d'accordo su ciò che è bello o divertente e questo mi rassicura", ha aggiunto Yamada. "Mi sembra di ripetermi, ma non vogliamo che l'attuale generazione di giocatori si senta come se 'quel gioco non avesse nulla a che fare con noi'. Vogliamo che sappiano che stiamo realizzando un nuovo Virtua Fighter da zero, rivolto a chi gioca per la prima volta alla serie".

Vi segnaliamo infine che New Virtua Fighter Project si mostra con un trailer di gameplay, ma non svela il vero gioco.