Samsung Galaxy S25 e Galaxy Book5: preordini con sconto esclusivo di 50€

Come funziona il codice sconto

Per festeggiare il lancio, Samsung offre un codice sconto del valore di 50€, utilizzabile per l'acquisto di un dispositivo Galaxy S25 o di un Galaxy Book5. Questo codice è emesso gratuitamente da Samsung Electronics Italia S.p.A. e può essere utilizzato esclusivamente su Samsung Online Shop o tramite l'app Samsung Shop, entro e non oltre il 6 febbraio 2025. Dopo questa data, il codice perderà automaticamente validità.

L'offerta sul sito.

Il codice sconto non è nominativo, quindi può essere ceduto liberamente a terzi. Tuttavia, non è cumulabile con altri sconti emessi da Samsung e non può essere applicato nel caso di noleggio dei prodotti tramite il servizio Samsung Smart Upgrade. Il codice non copre eventuali spese di spedizione e non dà diritto a resto nel caso di un acquisto di valore inferiore. Anche se non si tratta di un grandissimo sconto, il fatto di poterlo avere senza impegno lo rende un vantaggio interessante per chi è già deciso sull'acquisto di uno dei nuovi Samsung Galaxy, che sia uno smartphone o un notebook.