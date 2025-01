Samsung al CES 2025: schermi intelligenti e tecnologie avanzate per la vita quotidiana

Al CES 2025, Samsung ha svelato Vision AI , una tecnologia avanzata che trasforma i televisori in strumenti interattivi e intelligenti, progettati per adattarsi alle esigenze degli utenti e migliorare l'esperienza visiva. Presentati anche nuovi modelli di Neo QLED, OLED, e QLED, oltre a novità come The Frame Pro e il proiettore The Premiere 5, pensati per integrare l'intrattenimento nella vita quotidiana.

Il Neo QLED 8K QN990F rappresenta il massimo dell'innovazione visiva di Samsung . Equipaggiato con il processore NQ8 AI Gen3, questo dispositivo eleva i contenuti a risoluzione 8K con un'eccezionale chiarezza dei dettagli. Le tecnologie di miglioramento dell'immagine e del colore permettono di vivere ogni scena con una fedeltà straordinaria, mentre l'audio dinamico regola i suoni per adattarsi al tipo di contenuto . Il design raffinato e minimalista rende il QN990F un complemento ideale per ogni ambiente, combinando estetica e funzionalità senza compromessi.

Vision AI integra perfettamente i televisori nell'ecosistema domestico , semplificando la gestione della casa con strumenti come monitoraggio ambientale e assistenza al comfort familiare. Ogni dettaglio è ottimizzato per migliorare la qualità dell'immagine e dell'audio, garantendo un intrattenimento immersivo e coinvolgente.

Con Vision AI, Samsung ha introdotto una tecnologia capace di trasformare i televisori in dispositivi intelligenti che si adattano a ogni contesto . Grazie a funzionalità avanzate, gli utenti possono ottenere informazioni sui contenuti senza interrompere la visione o tradurre sottotitoli in tempo reale per godersi produzioni internazionali. Inoltre, gli schermi diventano elementi decorativi grazie alla capacità di generare immagini personalizzate.

Arte e Design con The Frame Pro

Samsung continua a fondere arte e tecnologia con The Frame Pro, un nuovo televisore che espande la gamma The Frame. Oltre a presentare opere curate da istituzioni come il MoMA e la Fondazione Basquiat, The Frame Pro garantisce una qualità visiva superiore grazie alla tecnologia Neo QLED. Con il sistema Wireless One Connect, il dispositivo consente installazioni flessibili che si integrano con gli spazi domestici, offrendo una combinazione unica di intrattenimento e design. Collaborazioni con eventi artistici internazionali, come Art Basel, sottolineano l'impegno di Samsung nel rendere l'arte accessibile e parte integrante della vita quotidiana.

L'annuncio di Samsung Vision AI.

Il proiettore The Premiere 5 introduce un'interazione innovativa grazie a funzionalità touch, che permettono agli utenti di interagire con le immagini proiettate in modo creativo. Il MICRO LED Beauty Mirror, invece, combina tecnologia e cura personale, analizzando la pelle per fornire consigli personalizzati e arricchendo la routine quotidiana con un tocco di avanguardia.

Questi annunci dedicati a schermi e TV arricchiscono ulteriormente il panorama dei prodotti presentati durante il CES 2025, completando l'offerta già svelata nel settore dei monitor, sia per il gaming che per l'uso professionale.