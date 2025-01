I JRPG più attesi dell'anno

Se avete letto la nostra rassegna di qualche settimana fa sui migliori JRPG del 2024, allora saprete che è stato un anno incredibile per questo genere, contraddistinto dall'uscita di titoli di altissima qualità come Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio o Unicorn Overlord. Eravamo convinti che bissare un'annata del genere sarebbe stato difficile se non impossibile, eppure anche il 2025 si preannuncia interessantissimo da questo punto di vista, con un primo semestre già ricco di uscite importanti e molti giochi senza ancora una data precisa, con diverse uscite inedite in un mare di remake e rimasterizzazioni di ottimi classici. Vediamo insieme cosa ci terrà impegnati nelle prossime settimane e mesi.

Ys Memoire: The Oath in Felghana L'anno comincia subito con una primizia. In uscita il 7 gennaio su sistemi PlayStation e Nintendo Switch, Ys Memoire: The Oath in Felghana è la remaster di The Oath of Felghana, remake datato 2005 di un gioco del 1990, cioè Ys III: Wanderers from Ys. Confusi? Ci sta. L'importante è sapere che la nuova versione aumenta la risoluzione di un comparto tecnico giocoforza vetusto, implementando una serie di miglioramenti alla qualità della vita che includono la possibilità di scegliere i ritratti, la colonna sonora e la velocità dei combattimenti in tempo reale. Il gioco è infatti un action GDR incentrato sulle avventure di Adol Christin, protagonista storico della serie, con un'impostazione fortemente esplorativa. Un tuffo nel passato, insomma, per chi ha cominciato a scoprire Ys solo di recente. Adol Christin è ancora una volta protagonista in Ys Memoire: The Oath in Felghana

Tales of Graces f Remastered Assente ormai da qualche anno, la serie Tales of ritorna il 17 gennaio su sistemi PlayStation, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch con Tales of Graces f Remastered, proseguendo una scia di riproposte per chi si fosse perso la prima edizione del 2009 e la versione migliorata del 2010. È considerato uno dei migliori Tales of in assoluto per il sistema di combattimento action frenetico e coinvolgente, che ha poi influenzato i giochi successivi, inclusi Tales of Berseria e Tales of Arise. La storia, spiccatamente young adult, racconta le avventure di una banda di ragazzini che saranno uniti e divisi dal destino e dall'incontro con una misteriosa fanciulla. Il sistema di combattimento di Tales of Graces f Remastered è quello action che i fan della serie tanto amano

Phantom Brave: The Lost Hero Cominciamo con gli inediti! In uscita il 30 gennaio su sistemi PlayStation, PC e Nintendo Switch, Phantom Brave: The Lost Hero è il sequel di Phantom Brave, un JRPG strategico che risale addirittura al 2004 e che è stato riproposto saltuariamente negli anni a seguire, oscurato dal più famoso fratello maggiore Disgaea. La serie, infatti, è targata Nippon Ichi e ha molto in comune con Disgaea, a cominciare dall'enorme varietà di personalizzazione delle unità combattenti e dei contenuti, anche se alcune caratteristiche del gameplay sono particolarmente uniche e interessanti: la protagonista Marona, per esempio, può trasformare gli oggetti nella mappa nei suoi combattenti, conferendo loro proprietà specifiche. A quanto pare in questo sequel la piccola sensitiva dovrà cercare l'inseparabile fantasma Ash ma avrà una nuova, preziosa alleata di nome Apricot. Phantom Brave: The Lost Hero assomiglia per diversi motivi al più famoso Disgaea

Trails Through Daybreak II A poco più di sei mesi di distanza dall'uscita del titolo precedente, arriva il 14 febbraio su su sistemi PlayStation, PC e Nintendo Switch Trails Through Daybreak II, penultimo titolo in ordine di pubblicazione della serie The Legend of Heroes, amatissima da una nicchia di fan duri e puri dei JRPG che la seguono ormai da vent'anni. Mentre aspettiamo la localizzazione di Kai no Kiseki possiamo proseguire l'arco narrativo di Calvard, incentrato su Van Arkride, uno specialista a metà tra un detective privato e un cacciatore di taglie. Si tratta, ancora una volta, di un JRPG lunghissimo, tradizionale nell'impostazione ma arricchito da una scrittura sopraffina e da un sistema di combattimento estremamente sofisticato. Inutile dire che se vi è piaciuto il primo Trails Through Daybreak questo sequel è un passaggio obbligato. Il sistema di combattimento è tra i punti di forza di The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II

Suikoden I&II HD Remaster Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars arriverà finalmente il 6 marzo su PlayStation, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch, permettendo alle generazioni moderne di giocare due dei migliori JRPG di tutti i tempi, rimasterizzati per l'occasione con una serie di graditi miglioramenti alla qualità della vita e una localizzazione italiana inedita per il primo gioco e riscritta per il secondo. Negli anni 90 il compianto Yoshitaka Murayama ha lasciato il segno con i primi due capitoli della serie Konami, in cui si possono reclutare oltre 100 personaggi da portare in combattimento o stanziare in una roccaforte in espansione per rovesciare le cospirazioni e i complotti politici che minacciano un affascinante e pittoresco mondo fantasy. Suikoden I&II HD Remaster sarà ricco di momenti emozionanti, anche per chi ha già giocato gli originali

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Quello di Xenoblade Chronicles X resta ancora oggi uno degli "open world" più spettacolari su cui metterete mai piede virtualmente: il pianeta Mira è un ecosistema che ricorda costantemente al giocatore chi è il vero alieno, mentre torreggiano sopra di lui creature gigantesche, strutture naturali misteriose e nemici che intendono estinguere la specie umana. Per fortuna dalla nostra abbiamo anche gli Skell, dei mech personalizzabili su cui montare quando il gioco si fa veramente duro. La Definitive Edition in uscita il 20 marzo su Nintendo Switch ripropone il titolo uscito su Wii nel 2015 con vari miglioramenti grafici, controlli ripensati per la console ibrida e un epilogo inedito che potrebbe o non potrebbe anticipare un nuovo gioco della serie Monolith Soft. Il pianeta Mira è senza dubbio uno dei protagonisti di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Atelier Yumia La serie Atelier non ha tantissimi fan in occidente ma nel tempo si è ritagliata uno zoccolo duro e Koei Tecmo ha deciso di premiare la fedeltà con Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, in uscita il 21 marzo su sistemi PlayStation, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch. Questa è anche la prima volta che un Atelier esce su console Microsoft: per l'occasione, lo sviluppatore ha ridisegnato alcune meccaniche tipiche della serie, a cominciare dal sistema di combattimento che sfoggerà una componente action ancora più marcata, con la possibilità di scambiare i personaggi sul campo e combinare i loro attacchi. Come al solito saranno importantissime la componente collezionistica e la sintesi alchemica, che permetteranno di creare oggetti e decorazioni. Il gameplay di Atelier Yumia promette un salto di qualità rispetto agli episodi precedenti

Fantasy Life i Rimandato a un passo dall'uscita lo scorso autunno, Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo arriverà ad aprile su Nintendo Switch. Seguito dell'amatissimo Fantasy Life per Nintendo 3DS uscito nel 2010, il nuovo titolo targato Level-5 promette le stesse dinamiche ma una varietà ancora maggiore di classi, scenari e possibilità: sembra proprio che includerà un sistema per costruire e personalizzare la città, viaggiare nel tempo ed esplorare un open world vastissimo e pieno di tesori, segreti, mostri da combattere in tempo reale e personaggi da salvare e reclutare. Come il suo predecessore, Fantasy Life i sposa un ritmo rilassato e goliardico, pensato per chi ama l'escapismo videoludico. Combattimenti in gruppo come con questo drago saranno all'ordine del giorno in Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo

Clair Obscur: Expedition 33 Essendo stato sviluppato in Francia da Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe non essere considerato un JRPG nel senso più stretto del termine; tuttavia, quello che abbiamo visto ricorda i capisaldi del genere, con un approccio fortemente narrativo che ricorda gli ultimi Final Fantasy cinematografici e un sistema di combattimento a turni ma interattivo che riporta alla memoria giochi come Legend of Legaia e The Legend of Dragoon. La premessa è inquietantissima - in un mondo in cui una misteriosa entità cancella ogni anno tutti gli esseri viventi di una certa età, una squadra viaggia con lo scopo di sconfiggerla - e i trailer fanno pensare a un titolo tecnicamente spaccamascella, in uscita per sistemi PlayStation, Xbox Series X|S e PC nel corso del 2025: da questo momento in poi, infatti, non conosciamo le date di uscita precise dei giochi in questo elenco, perciò non trattenete il respiro. L'immaginario di Clair Obscur: Expedition 33 è ispirato alla Belle Époque francese

Dragon Quest I & II HD-2D Remake Square Enix intende completare la trilogia di Erdrick con un pacchetto che include in un'unica soluzione i primi due Dragon Quest, essendo di fatto i seguiti di Dragon Quest III. Se la cosa vi confonde, avete tempo di recuperare: Dragon Quest I & II HD-2D Remake uscirà nel corso del 2025 per sistemi PlayStation, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC ma Dragon Quest III HD-2D Remake è già disponibile da qualche mese. Vi avvisiamo, però: è un'esperienza all'antica, poiché lo sviluppatore ArtDink ha fondamentalmente preservato il gameplay rifacendogli solo il trucco. Non c'è ragione di credere che i remake dei primi due capitoli seguano una strada diversa: rappresenteranno, insomma, il modo migliore per conoscere e comprendere le vere origini dei JRPG. Di Dragon Quest I & II HD-2D Remake per ora c'è solo questa illustrazione

Inazuma Eleven: Victory Road Dopo una lunghissima attesa, il nuovo Inazuma Eleven dovrebbe uscire nel corso del 2025 per PlayStation, Nintendo Switch e PC: sebbene non sia stato annunciato ufficialmente, e a Level-5 piaccia cambiare idea all'ultimo minuto, negli ultimi mesi sono state pubblicate già due demo e allo scorso Tokyo Game Show il gioco sembrava a buon punto, con una risma di dinamiche complementari come la modalità Commander che trasforma il gioco in una specie di gestionale. Rispetto ai titoli precedenti, infatti, Victory Road ha perso le partite strategiche a favore di un gameplay più interattivo e personalizzabile, con oltre 5000 calciatori da reclutare e una campagna GDR piena di intermezzi animati e personaggi assurdi che fanno del calcio la loro ragione di vita. Inazuma Eleven: Victory Road mescola come sempre strategia e azione in un GDR a tema calcistico

Lunar Remastered Collection L'annuncio è stato una delle più belle sorprese degli scorsi mesi, anche se non neghiamo che avremmo preferito un comparto tecnico sulla falsariga del summenzionato Dragon Quest HD-2D Remake. GungHo Online Entertainment ha tuttavia collaborato con lo sviluppatore originale Game Arts per ridisegnare gli sprite e gli scenari, mantenendo il fascino nostalgico di due titoli tra i più amati nella storia dei JRPG che compongono questa compilation in uscita per sistemi PlayStation, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC nel corso del 2025. Risalenti agli anni 90, Lunar: Silver Star Story e Lunar 2: Eternal Blue sono avventure fantasy piene di sentimenti, musica e combattimenti casuali a turni, incentrate sulle avventure di Alex nel primo gioco e di Hiro nel secondo, alle prese con le leggende del loro mondo, forze del male pronte a conquistarlo, fanciulle da salvare, draghi e stregonerie. La Lunar Remastered Collection cerca di restare quanto più autentica agli originali

Trails in the Sky 1st Chapter Come dicevamo prima, la serie The Legend of Heroes è in circolazione ormai da vent'anni: il primo capitolo, Trails in the Sky, risale al 2004, quando uscì per PC in Giappone, riproposto poi nel 2006 su PSP. L'arco narrativo di Liberl si articola in tre giochi ormai praticamente introvabili, perciò Nihon Falcon ha deciso di avviare una sua personalissima operazione remake con Trails in the Sky 1st Chapter, in uscita nel corso del 2025 su sistemi PlayStation, PC e Nintendo Switch. Si tratta di un completo rifacimento sia grafico che nel sistema di combattimento, che a quanto pare si potrà giocare action, ma impreziosito da molteplici modernizzazioni che lo rendono più spettacolare e attuale, oppure a turni come negli ultimi titoli della serie. Per moltissimi giocatori sarà l'occasione perfetta per avvicinarsi a The Legend of Heroes o riscoprire le origini del franchise. Trails in the Sky 1st Chapter è un ottimo modo per i neofiti di avvicinarsi alla serie targata Nihon Falcon

Lost Hellden Artisan Studios è il piccolo sviluppatore francese che ci ha dato il discreto Astria Ascending, collaborando con alcuni dei nomi più illustri dei JRPG come il musicista Hitoshi Sakimoto, che torna a comporre le musiche del loro nuovo Lost Hellden, in uscita per sistemi PlayStation, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC nel corso del 2025. Si tratta di un titolo ispirato ai classici dell'era PlayStation, contraddistinto da scenari disegnati a mano. Ambientato in un mondo chiamato Era, in cui ogni abitante è maledetto da uno dei sette peccati capitali e deve resistere alle tentazioni se non vuole finire malissimo, il gioco propone un sistema di combattimento insolito che si divide in due fasi: una fase Action, in cui si muovono i personaggi e si attacca senza che i nemici possano reagire, e una fase Reaction, in cui succede esattamente l'opposto. Lo studio ha il cuore al posto giusto ma avrà imparato dagli errori del passato? Lost Hellden è il nuovo JRPG dei creatori di Astria Ascending