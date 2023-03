Ha ragione Naoki Yoshida a mal sopportare il termine JRPG , acronimo di Japanese Role Playing Game (gioco di ruolo giapponese in italiano), perché in passato percepito come dispregiativo e quasi discriminatorio verso i giochi di ruolo provenienti dal Giappone? Avrebbe senso eliminare definitivamente quella J, facendo assorbire l'intero genere da quello più ampio dei giochi di ruolo a tutto campo, in un'epoca in cui anche gli sviluppatori occidentali ormai riescono a padroneggiarne il design orientale con ottimi risultati? In passato esisteva davvero questa forma di discriminazione? Yoshida: "Sembrava che fosse una definizione costruita per prendere in giro di chi si dedicata a creare questo tipo di giochi, cosa che risveglia ancora delle brutte sensazioni. Capiamo che, recentemente, la catalogazione come JRPG ha assunto delle connotazioni diverse ed è utilizzata in maniera positiva, ma ricordiamo ancora quando questa veniva invece usata in senso negativo." Davvero gli sviluppatori giapponesi sentivano un simile peso e non ce ne siamo mai accorti? Quindi, ha ancora senso parlare di JRPG?

Il termine JRPG

Con la parole JRPG si indicano una moltitudine di esperienze diverse

Possiamo definire il JRPG classico come un videogioco con combattimenti a turni, un gameplay lineare e con storia e personaggi predeterminati dagli autori per garantire una maggiore enfasi sulla narrazione e il racconto. Naturalmente si tratta di una definizione molto limitante che non tiene conto dei vari sottogeneri in realtà esistenti sin dalle origini. Ad esempio alcuni includono nei JRPG anche dei giochi di ruolo d'azione alla The Legend of Zelda o titoli sempre più ibridi come il recente Final Fantasy VII Remake.

Ma iniziamo dal fondo. È difficile trovare nel passato, perlomeno in Italia, tracce della discriminazione denunciata da Yoshida. È vero che il termine JRPG è usato solo in occidente ed è vero che nasce per distinguere i giochi di ruolo provenienti dal Giappone dagli altri, ma gli appassionati non lo usano in senso dispregiativo e, probabilmente, tantissimi non lo hanno mai usato come tale, limitandosi a collegarci il genere relativo. Comunque sia, fare una storia di come fosse usata una certa parola in origine è abbastanza complicato, ma possiamo comunque fare delle ipotesi partendo da un quadro storico di massima.

In occidente i giochi di ruolo per computer nascono nella metà degli anni '70. Le prime tracce del genere si possono rinvenire su alcuni progetto per il mainframe Plato, che in ambiente universitario alcuni utilizzavano per giocare. Il punto di partenza stesso del genere è essenzialmente occidentale, con i primi autori di giochi di ruolo elettronici che erano stati prima giocatori di ruolo carta e penna, di Dungeons and Dragons in particolare. Mettiamoci anche la forte influenza che in quegli anni Il Signore degli Anelli aveva iniziato a esercitare sulla cultura popolare e apparirà chiaro come mai Don Worth, Richard Garriott, Andrew Greenberg, Robert Woodhead e tanti altri pionieri, all'epoca spesso ancora dei ragazzi, erano riusciti a lanciare franchise come Wizardry, Temple of Apshai, Akalabeth / Ultima, molto diversi tra loro, ma tutti caratterizzati da una grande complessità (pensate solo ai sistemi di controllo basati sulla pressione di decine di tasti).

Il gioco di ruolo occidentale è il ceppo del gioco di ruolo giapponese

Il Giappone in questo senso arrivò molto tardi, come del resto entrò tardi nel mondo dei videogiochi. Sostanzialmente quello che per l'industria dei videogiochi occidentale rappresentò Pong (1972), ossia il gioco che la definì come tale ispirando compagnie e autori a seguirne il successo, in Giappone fu Space Invaders (1978) di Tomohiro Nishikado. Va detto che in realtà i videogiochi arrivarono in Giappone molto presto, con la fondazione di alcuni distributori locali, come Hudson Soft, che già dal 1973 iniziarono a importare i primi prodotti dagli Stati Uniti. Ma il titolo di Taito rappresentò indubbiamente la scintilla finale per lo sviluppo del settore e per tutto ciò che ne è conseguito.