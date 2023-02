Final Fantasy 16 non è un JRPG: Naoki Yoshida considera discriminatorio tale termine

Tra le tante interviste sostenute da Naoki Yoshida in questi giorni ed emerse praticamente tutte insieme nelle ore scorse, c'è stato anche un episodio piuttosto interessante, dal quale è emerso il fatto che il director e il suo team non solo non considerano Final Fantasy 16 un "JRPG" ma non vogliono nemmeno usare tale termine.

JRPG è un acronimo che sta per "Japanese Role Playing Game", ovvero la definizione allargata che comprende i giochi di ruolo sviluppati in Giappone e che, in linea di massima, si è definita come un vero e proprio sotto-genere dotato di caratteristiche comuni, almeno per un certo periodo storico (narrazione centrale con storia lineare e spesso combattimenti a turni).



Final Fantasy 16 ha già dimostrato di volersi smarcare dalle tradizioni, proponendo peraltro un approccio molto action anche per quanto riguarda i combattimenti, ma il rifiuto della classificazione sotto la definizione JRPG è più profondo di quanto si possa pensare: come spiegato da Yoshida e dal suo traduttore Koji Fox nell'intervista con lo youtuber australiano Skill Up, tale termine è considerato addirittura discriminatorio dagli sviluppatori giapponesi.

Alla domanda sul fatto se i JRPG abbiano subito un'evoluzione simile a quella vista negli action, Yoshida ha spiegato che il termine JRPG è emerso quasi 20 anni fa e, per gli sviluppatori giapponesi, è apparso subito discriminatorio. Il termine è stato infatti utilizzato esclusivamente dai media e dal pubblico occidentale, visto che in Giappone non è mai stato sentito come proprio. "Sembrava che fosse una definizione costruita per prendersi gioco di chi si dedicata a creare questo tipo di giochi, cosa che risveglia ancora delle brutte sensazioni", ha spiegato il director di Final Fantasy 16.

"Capiamo che, recentemente, la catalogazione come JRPG ha assunto delle connotazioni diverse ed è utilizzata in maniera positiva, ma ricordiamo ancora quando questa veniva invece usata in senso negativo". Per questo motivo, non solo Yoshida rifiuta di identificare Final Fantasy 16 come un JRPG, ma vorrebbe proprio che tale termine non venisse nemmeno utilizzato. Per il resto, vi rimandiamo al nostro recente provato di Final Fantasy 16.