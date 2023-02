Xbox avrà altre sorprese "tipo GoldenEye" prima dell'evento estivo, dice Phil Spencer

Phil Spencer è stato protagonista di un'intervista sul canale YouTube Xbox On, dalla quale sono emerse varie informazioni interessanti su Xbox, tra le quali il fatto che Microsoft ha in serbo altre sorprese "tipo GoldenEye" nel periodo di avvicinamento al grosso evento di presentazione estivo.

Sappiamo già che Microsoft ha intenzione di tenere una propria conferenza di presentazione dedicata ai giochi di Xbox Game Studios e collaboratori probabilmente a giugno 2023, presso il Microsoft Theater di Los Angeles, anche se non c'è ancora un appuntamento preciso al riguardo.

Tale sede è, probabilmente, quella scelta per gli annunci di maggiore importanza e le presentazioni in anteprima, ma prima di arrivare a tale evento sembra che Microsoft abbia già programmato alcune sorprese sullo stile di quella avvenuta con il lancio di GoldenEye 007.

Il gioco in questione, derivato da una collaborazione con Nintendo, è stato lanciato praticamente a sorpresa su Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online alla fine di gennaio.

La modalità sembra peraltro essere piaciuta a Microsoft, visto che è stata utilizzata anche per il lancio di Hi-Fi Rush, giunto sul mercato completamente a sorpresa e senza che se ne fosse mai sentito parlare prima.

Ebbene, potrebbe avere presto delle repliche simili: "siamo molto concentrati sullo showcase di giugno", ha riferito Spencer, "ma ci sono delle notizie che arriveranno prima", precisando che saranno "cose simili a quanto abbiamo fatto con l'annuncio di GoldenEye, dunque annunci su quello stile".

L'idea è che sia previsto il lancio di altri giochi mantenuti segreti fino al momento della presentazione e dell'uscita, attraverso ulteriori "scado drop" di titoli che potrebbero essere di produzione minore, considerando l'esempio preso in considerazione.

Nella medesima intervista, Spencer ha anche riferito che Starfield non è mai stato promesso per PlayStation e che dunque Xbox non toglie giochi ai rivali.