Genshin Impact: le migliori build per Cyno

Cyno è uno di quei personaggi di cui è bene leggersi bene la descrizione dei talenti attivi o passivi, altrimenti il rischio di utilizzarlo in maniera inefficiente è piuttosto alto. Si tratta infatti di un personaggio che scala bene con la statistica Attacco ma ottiene anche dei bonus importanti in base alla Maestria Elementale, che tra l'altro è un parametro da tenere in considerazione anche per le reazioni elementali Accentuazione e Iperfioritura. Inoltre il suo kit ruota intorno alla suo tripudio elementale, che trasforma totalmente i suoi attacchi base e la sua abilità elementale, con quest'ultima legata a una meccanica basata sul tempismo.

Cyno è uno dei personaggi cinque stelle introdotti in Genshin Impact con la regione di Sumeru e si presta alla perfezione al ruolo di DPS principale di elemento Electro. In questa guida faremo una panoramica delle sue abilità, punti di forza e debolezze, e vi spiegheremo quali sono a nostro avviso le build migliori , con consigli su armi, artefatti e statistiche da tenere in considerazione.

Panoramica abilità e priorità talenti

Come accennato in precedenza il kit di Cyno ruota tutto intorno al suo tripudio elementale. Una volta attivato, Cyno entra nello stato "Precorritore Giurato" (sì il nome non è il massimo, ma tant'è) e tutti i suoi attacchi standard diventando dei rapidi fendenti potenziati e infusi con l'elemento Electro. Non solo, la Maestria Elementale aumenta di 100 punti e il personaggio diventa resistente alle interruzioni dovute agli attacchi avversari, diventando una furia inarrestabile (punti vita permettendo). Questa abilità di base dura 10 secondi, che si estendono a ben 18 secondi utilizzando la sua abilità elementale. Questo significa che Cyno dà il meglio di sé quando rimane in campo per lunghi periodi di tempo e necessita di conseguenza di compagni con abilità off-field di lunga durata.

L'abilità elementale ha due forme differenti. Di base è un attacco in affondo in avanti con la lancia che infligge danni modesti di tipo Electro e genera tre particelle elementali (utili per riprisitanare l'energia se necessario) con un tempo di ricarica di 7,5 secondi. Nello stato "Precorritore Giurato" questo attacco invece diventa una schiacciata a terra che causa danni maggiori in un piccolo raggio d'azione e il suo tempo di ricarica si abbassa a soli 3 secondi. A questo punto entra in gioco l'essenziale talento passivo "Giudizio della Piuma cadente". Quando Cyno è in modalità "Precorritore Giurato" a intervalli regolari apparirà a schermo un simbolo a forma di occhio gigante (come nell'immagine qui sopra): attivando l'abilità elementale quando ciò accade incrementa notevolmente i danni del colpo e genera tre dardi che causano danni aggiunti pari all'ATT. Imparare il giusto tempismo è quindi fondamentale per sfruttare al meglio il potenziale offensivo di questo personaggio.

Citiamo infine il talento passivo "Autorità sui nove archi" che aumenta i danni degli attacchi standard e dell'abilità elementale di Cyno in modalità "Precorritore Giurato" in base alla statistica Maestria Elementale, che dunque gioca un ruolo di una certa importanza.

Per quanto riguarda la priorità dello sviluppo dei talenti di Cyno, l'ideale è concentrarsi da prima sul tripudio elementale, seguito dall'abilità elementale. Non è necessario invece sviluppare gli attacchi standard, in quanto una volta attivato lo stato "Precorritore Giurato" lo scaling dei colpi base e caricati si basa sul livello del tripudio elementale.