Genshin Impact: le build migliori per Dori

Dori è un'aggiunta interessante al roster dell'action RPG di Hoyoverse e rappresenta un'alternativa a Kuki Shinobu. Non eccelle quanto a potenza offensiva, ma è in grado di fornire cure, rigenerare l'energia dei compagni e applicare l'elemento Electro agli avversari con la sua Elemental Burst. Facciamo una panoramica delle sue abilità.

La versione 3.1 di Genshin Impact ha introdotto Dori , un personaggio 4 stelle di elemento Electro. In questa guida faremo una panoramica delle sue abilità e vi spiegheremo quali sono a nostro avviso le build migliori , con consigli su armi, artefatti e statistiche da tenere in considerazione.

Panoramica e priorità talenti

Genshin Impact, Dori

Dori combatte utilizzando le claymore ma raramente estrarrete l'arma dal fodero, dato che si tratta di un personaggio specializzato nel supporto off-field. L'Elemental Skill consiste in un proiettile elettrico che colpisce il nemico più vicino nella direzione indicata, generando successivamente due dardi aggiuntivi (tre con la Costellazione di Lv. 1) che infliggono danni extra. Questa abilità non ha un potenziale offensivo particolarmente degno di nota ma ha un tempo di ricarica di soli 9 secondi (anche meno grazie al talento passivo "An Eye for Gold"), quindi potrete utilizzarla nei tempi morti di una rotazione.

Il kit di Dori ruota principalmente intorno alla sua Elemental Burst, molto utile per curare e generare energia per i compagni. Attivandola lancia una sorta di lampada magica nella direzione desiderata, da cui fuoriesce un "Jinni" (leggasi, genio della lampada) che si connette al personaggio in campo con un raggio elettrico. Quando il collegamento è attivo si attivano vari bonus: il personaggio in campo recupera punti HP costantemente, con le cure che sono direttamente proporzionali agli HP massimi di Dori; rigenera energia a intervalli costanti (da 1,6 a 2,5 punti di Energy ogni 1.5 secondi a seconda del livello del Talento), molto utile per "ricaricare" personaggi con Elemental Burst dispendiose come Arataki Itto, Yae Miko e Kamisato Ayato; causa danni Electro (da 15,88% fino a un massimo di 33,75%) a qualsiasi nemico che entra in contatto con il raggio del Jinni ogni 0,4 secondi (ma applica l'aura Electro solo una volta ogni 3 secondi).

I danni dell'Elemental Burst di Dori variano dunque in base a quanto a lungo riuscirete a mantenere i nemici nel raggio del Jinni. In generale comunque non sono particolarmente elevati poiché scalano sul valore di Attacco, laddove l'ideale per questo personaggio sarebbe investire in HP%. In compenso le cure sono più che discrete e sufficienti a tenere in vita i compagni rigenerando al tempo stesso la loro energia. In tal senso è particolarmente utile la Costellazione di Lv. 4 di Dori, che aumenta le cure del 50% se il personaggio connesso ha meno della metà degli HP e aumenta del 30% il valore di Energy Recharge se ha meno del 50% di energia.

Tuttavia ci sono anche dei lati negativi da tenere in considerazione. Il più importante è senza dubbio l'elevato costo in energia, ben 80 punti. Di conseguenza è necessario un Energy Recharge piuttosto alto, almeno tra il 200% e 220%, anche al netto del talento passivo "Compound Interest", che rigenera fino a un massimo di 15 punti colpendo un nemico con l'Elemental Skill. Un altro lato negativo è che l'abilità rimane attiva solo 12 secondi a fronte di un tempo di ricarica di 20 secondi. Inoltre, il personaggio connesso al Jinni è costantemente afflitto da Electro, il che significa che potrebbe subire i danni e gli effetti delle reazioni elementali, con Overload (Electro + Pyro) che rappresenta senza dubbio la più fastidiosa.

Come avrete intuito, per quanto riguarda la priorità dello sviluppo dei talenti di Dori, l'ideale è concentrarsi sull'Elemental Burst e in misura minore sull'Elemental Skill. Potrete trascurare del tutto invece gli attacchi standard.