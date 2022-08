Genshin Impact: le migliori build per Collei e come ottenere i materiali per i potenziamenti

In questa guida di Genshin Impact faremo una panoramica delle migliori build per Collei e come ottenere i materiali specifici per potenziare questo personaggio.

Con la versione 3.0 Genshin Impact ha dato il benvenuto alla nuova regione di Sumeru e i primi personaggi di elemento Dendro, che hanno portato una ventata di aria fresca nel sistema di combattimento e nel meta dell'action RPG di Hoyoverse. In questa guida ci concentreremo su Collei, facendo una panoramica su quali sono le build migliori e come ottenere i nuovi materiali di Sumeru necessari per potenziarla al massimo. Collei è un'unità 4 stelle, per l'appunto di elemento Dendro, che utilizza gli archi e che si presta bene al ruolo di Supporto/sub DPS della squadra per dare vita a reazioni elementali e al tempo stesso infliggere un discreto quantitativo di danni.

Panoramica e priorità talenti Collei in un artwork ufficiale Collei è uno dei tre personaggi Dendro disponibili al lancio della versione 3.0 di Genshin Impact, nonché uno dei più accessibili. Infatti, potrete ottenerla gratuitamente avviando l'evento Graven Innocence (disponibile solo nella versione 3.0) ed è senza dubbio un ottimo punto di partenza per realizzare dei team che includono l'elemento Dendro. Le alternative al momento sono infatti abbastanza limitate e rappresentate da Tighnari, che tuttavia è un personaggio 5 stelle, quindi dall'elevato costo in Primogem, e il Traveler, un'opzione sorprendentemente molto valida, persino migliore di Collei sotto certi punti di vista, ma solo una volta sbloccate buona parte delle Costellazioni, il che richiede tempo e pazienza. Per questo motivo, a nostro avviso tutto sommato vale la pena investire tempo e risorse in Collei, in attesa delle prossime unità di elemento Dendro che dovrebbero arrivare dalla versione 3.2 (prevista per novembre) in poi, considerando l'utilità di questo elemento per l'esplorazione di Sumeru e per le prossime sfide dello Spiral Abyss. In generale comunque parliamo di un'unità senza dubbio valida, seppur con qualche difetto. Gli attacchi standard con l'arco di Collei lasciano parecchio a desiderare, con i punti salienti del suo kit rappresentati dalle abilità elementali e quelle passive. L'Elemental Skill genera un boomerang che infligge due attacchi (uno all'andata e l'altro al ritorno) di elemento Dendro colpendo ogni nemico nella sua traiettoria. L'abilità passiva "Floral Sidewinder" incrementa l'utilità di questa mossa: se si innesca una reazione elementale basata sull'elemento Dendro prima che il boomerang torni indietro, si attiva l'effetto "Sprout" che infligge due ulteriori attacchi di elemento Dendro in un piccolo raggio d'azione intorno al personaggio attivo che causano danni pari al 40% della statistica attacco di Collei. Un effetto senza dubbio utile, sia per fare danni che attivare ulteriori reazioni elementali, specialmente una volta sbloccato il bonus della seconda Costellazione di questo personaggio. L'Elemental Burst di Collei genera un'area circolare, purtroppo non particolarmente ampia, dove all'interno i nemici subiscono danni Dendro per 6 secondi, che diventano 9 grazie alla passiva "The Laguid Wood". Si tratta di una mossa di supporto per scatenare multiple reazioni elementali e dai danni discreti, ma purtroppo ha dei lati negativi da tenere in considerazione: il costo in energia non è basso (60) e lascia a desiderare per quanto riguarda l'applicazione dell'elemento Dendro, garantita solo per un massimo di tre colpi. Come avrete intuito, per la priorità dello sviluppo dei talenti l'ideale sarebbe concentrarsi sull'Elemental Skill e Burst di Collei, mentre potete benissimo ignorare del tutto gli attacchi standard.

Artifact e statistiche L'Elemental Burst di Collei in azione Per quanto riguarda i migliori Artifact per Collei, la scelta migliore a nostro avviso ricade su quattro pezzi del nuovo set Deepwood Memories: con due ottiene un 15% di bonus ai danni Dendro, con quattro invece i nemici colpiti dall'Elemental Skill o Burst vedono decrescere la loro resistenza a questo elemento del 30% per 8 secondi, un effetto che tra l'altro si attiva anche quando il personaggio non è in campo. Potrete ottenere questo set dal domain Spire of Solitary Enlightenment a nordest di Avidya Forest. Se ancora non avete avuto modo o tempo di farmare questo set non mancano le alternative tra quelli precedenti alla versione 3.0. Ad esempio, potreste optare per quattro pezzi di Emblem of Severed Fate, che potenziano la Burst di Collei e aumentano l'Energy Recharge del personaggio, che come vedremo in seguito non è un aspetto da trascurare. Da non sottovalutare poi anche il set Noblesse Oblige, che aumenta la potenza dell'Elemental Burst e offre un buff all'ATK degli alleati. Per quanto riguarda le statistiche principali degli Artifact per il "Goblet" vi suggeriamo Dendro DMG Bonus (o se manca alla vostra collezione, ATK o Elemental Mastery), mentre Per il "Circlet" la scelta ricade su Crit Rate o Crit DMG. Per il "Sand" invece il discorso è più complicato. Per assicurarvi che Collei riesca a ricaricare l'Elemental Burst a ogni rotazione vi servirà un Energy Recharge che va tra i 160% e il 190%, a seconda della composizione del party (ad esempio con Raiden Shogun si può rimanere benissimo sui 150% senza problemi). Dunque il nostro consiglio è optare per l'Energy Recharge se non avete equipaggiato un'arma con questa statistica. In caso contrario, ATK% è globalmente l'opzione migliore se puntate a reazioni elementali Burgeon/Hyperbloom mentre se volete un team basato sugli effetti di Quicken anche Elemental Mastery potrebbe fare al caso vostro. Per quanto riguarda le statistiche secondarie l'ordine di priorità a nostro avviso è Crit Rate/DMG, ATK%, Elemental Mastery ed Energy Recharge (priorità più alta se non avete raggiunto ancora un valore "minimo" accettabile).

Le armi migliori per Collei Per quanto riguarda le armi migliori per Collei, molto dipende dalle vostre esigenze, nonché dagli Artifact che avete a disposizione. Come accennato nella sezione precedente, se volete assicurarvi di usare l'Elemental Burst di Collei a ogni rotazione l'Energy Recharge è una statistica fondamentale. Per questo motivo potrebbe essere una buona idea utilizzare armamenti che potenziano questo attributo. In tal senso le opzioni migliori sono gli archi 4 stelle "Favonius Warbow" e il "Sacrificial Bow". Il primo garantisce ben +61,3% all'Energy Recharge, mentre l'effetto secondario permette di generare particelle elementali mandano a segno un colpo critico, velocizzando ulteriormente il ripristino di punti energia per Collei e compagni. Il "Sacrificial Bow" invece offre un bonus minore all'Energy Recharge, il 30,6%, ma ha tra il 40% - 80% di probabilità di resettare il cooldown dell'Elemental Skill, quindi più danni e particelle. Infine anche "End of the Line", il nuovo arco ottenibile a Sumeru con la pesca, è una valida opzione: offre un bonus del 45,9% all'Energy Recharge e causa danni AoE aggiuntivi. Per le armi non legate all'Energy Recharge consigliamo l'arco craftabile "Prototype Crescent" o il "The Rust", che aumentano l'ATK del 41,3%. Un'altra opzione molto valida a nostro avviso è il "The Stringless" (165 di Elemental Mastery) che potenzia i danni di Elemental Skill e Burst in maniera sostanziosa, per la precisione dal 24 al 48% a seconda del Refinement Rank. Non abbiamo citato gli archi 5 stelle in quanto reputiamo siano un po' sprecati per un personaggio 4 stelle, ma nulla vi vieta di utilizzare armi fenomenali come il "Polar Star", "Acqua Simulacra" ed "Elegy for the End".

Team Collei, schermata dei Talenti Come accennato in apertura, Collei è un sub-DPS/Supporto ideale per dare vita a reazioni elementali e al tempo stesso infliggere danni moderati. Data la peculiarità dell'elemento Dendro, Collei si presta bene a molte tipologie di formazioni differenti. Elencarle tutte sarebbe impossibile, quindi di seguito vi proponiamo alcuni esempi (e come tali potete modificarli a vostro piacimento a seconda delle vostre esigenze e gusti) basati sulle nuove reazioni Quicken (con Aggravate e Spread), Hyperbloom, Burgeon e Burning. Tenete comunque presente che l'introduzione del Dendro ha rimescolato le carte in tavola e il meta è ancora da definire. Quicken - Aggravate - Spread Raiden Shogun

Yae Miko / Fischl / Beidou / Kujou Sara / Traveler (Dendro)

Collei

Jean o Raiden Shogun

Sucrose / Kazuha

Collei

Kuki Shinobu o Raiden Shogun

Tighnari / Traveler (Dendro)

Collei

Kuki Shinobu Hyperbloom Raiden Shogun

Yae Miko/Fischl/Beidou/Kujou Sara

Collei

Sangonomiya Kokomi o Kamisato Ayato / Childe

Fischl / Beidou / Raiden Shogun / Traveler (Dendro)

Collei

Kuki Shinobu Burgeon Childe

Collei

Xiangling / Thoma

Bennet / Jean Burning Yoimiya / Klee / Diluc

Collei

Kazuha / Sucrose

Bennet o Hu Tao

Collei

Kazuha / Sucrose

Thoma / Yanfei (C4)