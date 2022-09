Genshin Impact: le migliori build per Tighnari e come ottenere i materiali per i potenziamenti

Tighnari è il primo personaggio 5 stelle Dendro di Genshin Impact , il nuovo elemento introdotto con la versione 3.0 che ha tutto il potenziale per mutare profondamente gli equilibri dell'action RPG di Hoyoverse. In questa guida faremo una panoramica delle sue abilità e caratteristiche, nonché delle build migliori che potrete utilizzare con questo personaggio.

Panoramica abilità e priorità talenti

Tighnari in un artwork ufficiale

Tighanri è uno dei tre personaggi Dendro introdotti assieme alla regione di Sumeru. Attualmente è disponibile con un banner a tempo limitato, ma a partire dalla versione 3.1 sarà incluso nel banner standard di Genshin Impact. Partendo da questo presupposto forse vi state chiedendo se vale la pena investire Primogem per ottenerlo. In tal senso non possiamo dare una risposta oggettivamente corretta, in quanto molto dipende dalle vostre esigenze e preferenze. Quello che possiamo dire invece è che Tighnari è senza dubbio un main DPS molto valido e probabilmente anche l'unico di elemento Dendro per i mesi a venire. Le alternative attualmente sono rappresentate da Collei e il Traveler, quindi parliamo di unità maggiormente indicate per il ruolo di Supporto/sub DPS. Difficile prevedere inoltre se Tighnari verrà surclassato o meno dai personaggi Dendro che arriveranno dalla versione 3.2 in poi.

Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare il kit del personaggio. Come accennato in apertura, lo stile di combattimento di Tighnari si basa in buona parte sugli attacchi caricati con l'arco. Con la carica di primo livello eseguirete il classico colpo potenziato degli arcieri infuso con l'elemento Dendro. Con quella di secondo livello invece il personaggio scaglierà una "Wreath Arrow". In questo caso, quando la freccia colpisce una superficie (un nemico, un elemento dello scenario, un muro, ecc.) vengono generati 4 dardi aggiuntivi, chiamati "Clusterbloom Arrows" che inseguono e colpiscono il nemico più vicino, infliggendo danni Dendro.

Le "Wreath Arrow" sono fondamentalmente la fonte di danno principale di Tighnari, grazie soprattutto alla sua Elemental Skill. Questa infligge un discreto quantitativo di danni Dendro, genera un campo illusorio che distrae i nemici e garantisce al personaggio l'importantissimo buff "Vijnana Suffusion", che riduce drasticamente il tempo necessario per scagliare un colpo caricato permettendo di scagliare tre "Wreath Arrow" in rapida successione. È importante notare che il buff dura 12 secondi e rimane attivo anche quando Tighanri non è in campo, il che significa che potrete gestire con maggiore libertà la rotazione della vostra squadra.

L'Elemental Burst di Tighnari ricorda quella di Ningguang: genera 6 dardi di elemento Dendro che tracciano e si abbattono sui nemici più vicini, generando successivamente altri 6 dardi aggiuntivi. Complessivamente questa mossa infligge un ottimo quantitativo di danni e inoltre ha un costo in Energy basso (40), di conseguenza non sarà necessario investire in maniera massiccia sull'Energy Recharge.

Dedichiamo anche un paragrafo ai talenti passivi di Tighnari, da cui è possibile intuire la grande importanza dell'attributo Elemental Mastery per massimizzare i danni. "Keen Sight" aumenta questa statistica di ben 50 punti dopo aver scoccato una "Wreath Arrow" per 4 secondi. Invece, "Scholarly Blade" aumenta i danni degli attacchi caricati di Tighnari e dell'Elemental Burst dello 0.06% per ogni punto di Elemental Mastery (fino a un bonus massimo di 60%).

Per quanto riguarda l'ordine di priorità con cui sviluppare i Talenti di Tighnari, vi consigliamo di concentrarvi sugli Attacchi Standard e successivamente l'Elemental Burst. Il livello dell'Elemental Skill influenza solo i danni (che sono e rimarranno comunque molto discreti) e non il bonus delle "Wreath Arrow" quindi ha una priorità inferiore a nostro avviso.