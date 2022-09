Genshin Impact: le migliori build per Fischl

In questa guida di Genshin Impact parleremo di quali sono a nostro avviso le build migliori per Fischl, offrendovi una panoramica delle sue abilità e consigli per armi, Artifact e team. Con l'arrivo della versione 3.0 di Genshin Impact sono inevitabilmente mutati gli equilibri del meta dell'action RPG di Hoyoverse, con alcuni personaggi della "vecchia guardia" che hanno ricevuto indirettamente un buff grazie all'elemento Dendro e i team incentrati sulle nuove reazioni elementali. Tra questi c'è per l'appunto anche Fischl, già molto valida in precedenza ma che ora risulta perfino più utile in quanto ha un'ottima sinergia con il nuovo elemento. Tra l'altro trattandosi di un (finto) personaggio 4 stelle è anche molto accessibile senza dover investire grossi quantitativi di Primogem e nel tempo è facile ottenerne i bonus delle Costellazioni.

Panoramica e priorità talenti Il kit di Fischl ruota principalmente intorno al suo famiglio dalle fattezze di un corvo, Oz, che una volta in campo attacca costantemente i nemici, infliggendo danni ingenti nel tempo, applicando numerose volte l'elemento Electro e generando particelle elementali elettriche in quantità per tutta la squadra. L'Elemental Skill per l'appunto evoca Oz causando fin da subito un discreto quantitativo di danni Electro ai nemici nelle immediate vicinanze. Successivamente il famiglio rimane in campo per 10 secondi, continuando ad infliggere costantemente danni agli avversari. Oz diventa ancor più utile grazie al talento passivo "Undone Be Thy Sinful Hex": ogni volta che si innesca una reazione elementale basata sull'Electro quando Oz è in campo, i nemici vengono colpiti da un fulmine che infligge danni elettrici pari all'80% della statistica ATK di Fischl. Il lato negativo dell'Elemental Skill di Fischl è che ha un cooldown di ben 25 secondi, ma è qui che è entra in gioco l'Elemental Burst. Una volta attivata Fischl si trasforma in Oz per alcuni secondi e infligge danni Electro a tutti i nemici con cui entra in contatto. Di per sé l'abilità fa danni discreti ma quello che conta è l'effetto secondario: una volta terminata (anche interrompendola manualmente cambiando personaggio al volo) Oz viene evocato in campo per 10 secondi, come quando si utilizza l'Elemental Skill. Solitamente la rotazione con Fischl prevede di attivare l'Elemental Skill per poi cambiare personaggio e una volta terminato l'effetto dell'abilità utilizzare l'Elemental Burst per richiamare Oz, in modo che il famiglio sia quasi sempre in campo. Di per sé Fischl è un personaggio molto valido anche senza Costellazioni, ma considerando che è possibile ottenerla in qualsiasi banner e tramite la rotazione dello shop, non è difficile sbloccare nel tempo questi bonus, alcuni dei quali particolarmente utili. Con quello di Lv. 2 il colpo causato dall'attivazione dell'Elemental Skill infligge danni aggiuntivi pari al 200% dell'ATK di Fischl e ha un raggio d'azione aumentato del 50%; il bonus di Lv. 4 infligge il 222% dell'ATK come danni Electro ai nemici nelle vicinanze quando si attiva l'Elemental Burst; la Costellazione di Lv. 6 infine è quella più sfiziosa: Oz rimane in campo per 2 secondi in più (per un totale di 12 secondi) e inoltre esegue attacchi combinati con il personaggio attivo che infliggono il 30% dell'ATK di Fischl come danni Electro. L'ordine di priorità con cui potenziare i talenti probabilmente lo avrete già intuito: Elemental Skill, seguito dall'Elemental Burst e infine gli attacchi standard.

Artefatti e statistiche Per quanto riguarda gli Artifact migliori per Fischl ci sono diversi set tra cui scegliere, alcuni più indicati di altri a seconda delle esigenze. Tenete presente che d'ora in poi parleremo di come rendere Fischl un sub DPS "off-field" efficiente. Nulla vi vieta di trasformarla in un main DPS, ma a nostro avviso è un'opzione nettamente meno valida e in ogni caso richiede build differenti da quelle consigliate di seguito. Il classico mix composto da due pezzi "Thundering Fury" (+15% ai danni Electro) e "Gladiator's Finale" / "Shimenawa Resistance" (+18% all'ATK) e tutt'ora una soluzione solida. Non la migliore in tutte le situazioni, ma ha il vantaggio di essere molto accessibile e soprattutto versatile, dato che potrete utilizzarla con qualsiasi team. Anche il nuovo set "Gilded Dreams" si adatta bene a quasi ogni situazione, ma a patto che sia presente almeno un altro personaggio Electro in squadra, in quanto aumenta sia l'ATK che l'Elemental Mastery di Fischl, con il secondo parametro che risulta particolarmente importante per le reazioni Aggravate. Con due pezzi aumenta l'Elemental Mastery di 80 punti, mentre con quattro ogni volta che si attiva una reazione elementale il personaggio ottiene due bonus differenti per 8 secondi: 14% di ATK in più per ogni personaggio dello stesso elemento di Fischl in squadra e 50 punti di Elemental Mastery per ogni personaggio di elemento differente. Se il vostro obiettivo è quello di usare Fischl esclusivamente in team focalizzati sulle reazioni Electro-Charged (Hydro + Electro) o Aggravate (Dendro + Electro → Electro) vi suggeriamo quattro pezzi "Thundersoother": il bonus da due pezzi è fondamentalmente inutile, ma quello da quattro è davvero niente male: aumenta del 35% i danni di Fischl contro i nemici afflitti da Electro. Dato che le due reazioni sopracitate non annullano l'aura Electro l'effetto di questo bonus dovrebbe attivarsi in maniera consistente. Risulta completamente inutile, invece, per le reazioni Overload (Pyro + Electro), Superconduct (Cryo + Electro) e Hyperbloom (Dendro + Hydro → Electro). Infine, menzioniamo il set da quattro pezzi "Thundering Fury". Due pezzi offrono un bonus del 15% a danni Electro, mentre 4 pezzi aumentano i danni delle reazioni elementali (+40% per tutte, tranne Aggravate che ottiene un +20% al bonus dei danni). Non particolarmente utile per Superconduct ed Electro-Charged, ma in tutti gli altri casi risulta un'opzione valida, in particolare per Aggravate. Per le statistiche principali degli Artefatti vi suggeriamo Electro DMG Bonus per il "Goblet" e Crit Rate o Crit DMG per il "Circlet". Per il "Sand" avete due opzioni: ATK% o Elemental Mastery. La seconda tende a essere leggermente migliore per le reazioni Aggravate mentre la prima è generalmente superiore in tutti gli altri casi. Inoltre molto dipende anche da quanta Elemental Mastery avete accumulato tra arma (come l'arco "Stringless"), statistiche secondarie ed eventualmente il bonus di "Gilded Dreams": se è alto è preferibile investire in ATK%. Per le statistiche secondarie, vi consigliamo di dare maggiore priorità a Crit Rate & Crit DMG, seguiti da ATK% ed Elemental Mastery. Tenete comunque in considerazione anche l'Energy Recharge per usare l'Elemental Burst a ogni rotazione. Per fortuna considerando il gran numero di particelle generate da Fischl solitamente un valore tra 120% e 140% è sufficiente nella maggior parte dei casi.

Armi Per quanto riguarda le armi per Fischl tra gli archi 4 stelle l'opzione migliore a nostro avviso è l'"Alley Hunter". Oltre al bonus all'ATK del 27,6% quest'arma potenzia i danni del 2-4% (a seconda del Refinement Rank) per ogni secondo in cui il personaggio non è in campo, fino a un massimo di 20-40%. Segue "The Stringless" che garantisce aumenta i danni di Elemental Skill e Burst del 24-48% e offre un bonus di 165 punti di Elemental Mastery, il che potenzialmente lo rende l'opzione ideale per dei team Aggravate. Menzioniamo anche il "Viridiscent Hunt", che aumenta il Crit Rate del 27,6%, con l'effetto secondario che genera dei piccoli cicloni che attirano e danneggiano i nemici. Teoricamente anche l'arco craftabile "Prototype Crescent" potrebbe essere un opzione valida grazie al bonus del 41,3% all'ATK, ma l'effetto secondario che potenzia ulteriormente l'ATK del 36-72% mandando a segno un colpo caricato cozza con lo stile di gioco di Fischl. Non abbiamo parlato finora delle armi 5 stelle in quanto sono poco accessibili per i giocatori free-to-play e solitamente poco gettonate per i personaggi 4 stelle, ma in generale "Polar Star", "Elegy for the End", "Acqua Simulacra" e "Hunter's Path" sono tutte opzioni superiori a quelle elencate finora. In particolare il migliore è il "Polar Star", che aumenta il Crit Rate del 33,1%, i danni di Elemental Skill e Burst del 12% e inoltre aumenta l'ATK del 10/20/30/48% accumulando stack del buff "Ashen Nightstar".