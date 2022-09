The Callisto Protocol su Game Pass? I giochi single player lineari non vanno bene per il servizio

Mark James, CTO di Striking Distance Studios, ha affermato che The Callisto Protocol non è un gioco adatto a servizi com Xbox Game Pass, in quanto tutti i giochi single player lineari non hanno vita semplice in un servizio di tal tipo.

Mark James ha affermato ai microfoni di trueachievements.com: "Giochi una volta a The Callisto Protocol. Penso che questi servizi siano creati per giochi a mondo aperto e giochi multigiocatore ripetitivi. Penso che giochi di tal tipo sopravvivano facilmente su un servizio come quello".

Striking Distance Studios ha pensato all'inserimento di The Callisto Protocol su Xbox Game Pass, ha indicato il CTO, ma ha infine preferito non farlo.

"Microsoft ha i propri giochi per giocatore singolo all'interno del servizio, e penso che gli studi interni forniranno giochi per giocatore singolo; sto solo dicendo che come modello finanziario è difficile far funzionare uno studio indipendente", ha detto James. "Penso che vedremo giochi per giocatore singolo [sul servizio], ma probabilmente verranno dalle aziende produttrici di hardware".

"Come studio indipendente di terze parti, è davvero difficile far funzionare un gioco lineare in terza persona all'interno di questi servizi. Non dico mai, ma è difficile finanziariamente farlo funzionare", conclude James.

Vi segnaliamo infine che The Callisto Protocol ha un trofeo che chiede di morire in tutti i modi possibili.