Flintlock: The Siege of Dawn, gameplay trailer dalla Gamescom 2022

A qualche giorno di distanza dalla chiusura della fiera, arriva anche il nuovo trailer gameplay di Flintlock: The Siege of Dawn, pubblicato in occasione della Gamescom 2022 e in grado di fornire una nuova possibilità di visione approfondita al gioco di A44.

Sviluppato dagli autori dell'affascinante Ashen, Flintlock: The Siege of Dawn è un action RPG open world che ci inserisce all'interno di un'ambientazione davvero interessante. In un mondo in cui gli dei hanno deciso di imporre il proprio dominio sugli uomini, mantenendolo con la forza e costringendo l'umanità e sottostare al volere divino, alcuni gruppi di combattenti cercano di rivoltarsi e condurre una lotta impari contro lo strapotere di queste divinità.

Una di questi è Nor, protagonista della storia e di questo nuovo trailer di Flintlock: The Siege of Dawn. Nel video, la vediamo esplorare varie ambientazioni, interagire con NPC e combattere, ma oltre a questo vediamo anche il rapporto tra Nor ed Enki, lo strano felino che accompagna la ragazza ovunque.

Quest'ultimo non è un semplice animale, bensì è un'antica divinità che ha deciso di affiancare Nor nella sua missione, anche se si tratta di un personaggio ben più complesso e profondo di un semplice sidekick tradizionale. Per l'occasione, è possibile vedere qualcosa del sistema di combattimento e del particolare utilizzo di abilità magiche e armi da fuoco che caratterizza la strana ambientazione fantastica di Flintlock: The Siege of Dawn, in cui la magia si fonde con la tecnologia umana.

Potete conoscere qualcosa di più sul gioco leggendo il nostro speciale su Flintlock: The Siege of Dawn, in attesa del Provato in arrivo.