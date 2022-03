Flintlock: The Siege of Dawn, scopriamo il nuovo action RPG degli autori di Ashen

Scopriamo Flintlock: The Siege of Dawn il nuovo action RPG degli autori di Ashen .

Il gioco ha anche subito una sostanziale evoluzione dal punto di vista tecnico nel corso della sua lunga gestazione, smussando un po' le particolarità della prima versione e mostrando già i segni di un possibile passaggio a una rappresentazione più complessa, che a quanto pare ha raggiunto piena maturazione in Flintlock: The Siege of Dawn. Non che questo sia un bene in assoluto: le prime apparizioni di Ashen avevano un impatto che un action RPG dalla grafica quasi fotorealistica, come sembra essere il nuovo gioco in sviluppo, difficilmente può raggiungere, ma è indubbio che il team nel frattempo sia cresciuto in ambizione e mezzi tecnici, puntando molto su questo nuovo progetto anche grazie a una nuova e sostanziosa base finanziaria fornita dal collettivo/publisher Kepler Interactive.

Tra i primi indie annunciati all'inizio della scorsa generazione su Xbox One e PC, Ashen emergeva probabilmente come uno dei più affascinanti in assoluto, con il suo particolare stile minimalista, ma unico, peraltro emerso prima della recente ondata di giochi low poly che ha un po' annacquato lo spirito originale di questa particolare interpretazione grafica.

Chi ha giocato Ashen e magari l'ha seguito anche nella sua lunga genesi sa che Aurora44, o A44 , è un team capace di costruire mondi davvero interessanti, motivo che ci spinge a guardare con grande interesse al nuovo Flintlock: The Siege of Dawn, gioco attualmente in sviluppo presso il team in questione.

Una guerra tra uomini e dei

Flintlock: The Siege of Dawn, l'ambientazione mischia elementi fantasy e più realistici

Parlando di punti di contatto tra Flintlock: The Siege of Dawn e Ashen, bisogna menzionare anche il mondo di gioco: sebbene non sia ancora chiaro se l'ambientazione sia proprio la stessa rappresentata in periodi molto differenti, le caratteristiche di base sono comuni. Gli dei che rappresentavano una presenza costante nella mitologia di Ashen sono presenti anche in Flintlock, ma il rapporto con gli umani è cambiato, decisamente in peggio. La società si è evoluta e gli uomini hanno effettuato importanti scoperte scientifiche e tecnologiche, raggiungendo un potere tale da sfidare quello divino e attirando ovviamente le ire degli esseri superiori. In questa revisione generale del mito di Prometeo, l'umanità si trova a dover fronteggiare le estreme conseguenze delle sue azioni, e soprattutto delle rabbiose reazioni delle divinità, che per rimettere gli uomini al loro posto non hanno esitato ad aprire le porte dell'aldilà e far invadere il mondo da schiere di creature metafisiche, potenti e aggressive.

In questo strano mondo, caratteristiche contemporanee e realistiche si fondono con elementi fantasy, così come la magia condivide la scena con la tecnologia, dando luogo a un'atmosfera piuttosto peculiare, difficilmente inquadrabile secondo le categorie standard del gioco di ruolo.

Flintlock: The Siege of Dawn, la protagonista Nor in un'immagine

Protagonista della storia è Nor, un geniere che fa parte di un piccolo esercito di umani che hanno osato sfidare gli dei a viso aperto: intenzionati a chiudere la porta dell'aldilà e interrompere la tirannia delle divinità, Nor e pochi altri intrepidi (tra cui il padre della protagonista) tentano un'impresa disperata attaccando Dawn, la cittadella-roccaforte degli dei. Non finisce affatto bene e il gruppo è costretto a disperdersi, nel tormento di chi si rende conto che la lotta è impari e la vittoria impossibile.

Tuttavia, una scintilla di speranza di riaccende in Nor quando entra in contatto con Enki, una strana creatura simile a una volpe e dai poteri sovrumani, che può rappresentare la chiave per la sconfitta degli dei. Da quel momento, la missione della protagonista diventa ricomporre la squadra di ribelli e tentare nuovamente l'assalto, questa volta con il fondamentale supporto di Enki che potrebbe cambiare totalmente le sorti della guerra e del mondo intero.