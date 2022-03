Giochi in uscita ad aprile 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch

Determinati a fermare l'avanzata del dio malvagio Macros e del suo esercito, potremo scegliere fra cinque differenti categorie di armi e seguire la crescita del nostro personaggio attraverso un sistema di progressione solido, che sblocca gradualmente nuove abilità e nuovo equipaggiamento per valorizzare le meccaniche hack & slash del gameplay. La recensione di Godfall su PS5 potrebbe dare un'idea di come sarà l'esperienza finale.

Inevitabilmente, le forze di difesa terrestri hanno costruito giganteschi robot , le Sentinelle, per far fronte all'attacco: dovremo salire a bordo e combattere nell'ambito di un sistema strategico a turni di grande spessore, che aggiunge ulteriore sostanza a un'esperienza davvero interessante sotto il profilo narrativo e dotata di un eccellente comparto artistico. Tutti i dettagli nella recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim .

A qualche mese di distanza dall'uscita su PC, PS4 e Xbox One, Chernobylite fa il proprio debutto anche sulle console next-gen per coinvolgerci in un'avventura per certi versi tremendamente attuale. Il protagonista del gioco, Igor, torna infatti a visitare la centrale nucleare di Chernobyl , dove lavorava, allo scopo di far luce sulla misteriosa scomparsa di sua moglie.

Zombie Army 4: Dead War

Zombie Army 4: Dead War, gli zombie nazisti che dovremo affrontare

In uscita su NSW il 26 aprile

Come accaduto per gli episodi della serie madre, Sniper Elite, anche l'ultimo capitolo dello spin-off dello sparatutto di Rebellion a base di zombie arriva su Nintendo Switch con Zombie Army 4: Dead War. Il protagonista è sempre l'infallibile cecchino Karl Fairburne, ritrovatosi in una versione alternativa della seconda guerra mondiale in cui Hitler ha sfruttato le conoscenze esoteriche del Reich per riportare in vita i soldati nazisti uccisi e creare così un inarrestabile esercito di non-morti.

L'unico paese non ancora caduto sotto i colpi di queste patetiche e temibili creature è l'Italia, ed è da lì che partiremo per dare man forte alla resistenza e affrontare missioni man mano più complesse, nell'ambito di una campagna giocabile da soli o in cooperativa, in cui le meccaniche sparatutto vengono messe al servizio della spettacolarità e delle atmosfere horror. Di seguito potrete trovare la recensione di Zombie Army 4: Dead War.