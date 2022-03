Halo serie TV: lancio da record per Paramount+ con la maggiore quantità di spettatori

La serie TV di Halo ha avuto decisamente un buon inizio, con Paramount+ che parla di lancio da record per la serie, almeno per quanto riguarda la storia del servizio di streaming video in questione, avendo raggiunto il record di spettatori per una produzione nel proprio catalogo.

La serie TV di Halo ha preso il via ufficialmente il 24 marzo 2022 su Paramount+ in Nord America, disponibile alla visione anche in Italia su Sky e Now in contemporanea con lingua originale e sottotitoli, con un rilancio poi il 28 marzo con doppiaggio in lingua italiana.

Halo: gli spartan in una scena della serie TV

Ne abbiamo parlato all'interno dell'articolo con le nostre impressioni sulla prima puntata, visto che al momento solo quella abbiamo potuto vedere, ma intanto la risposta del pubblico sembra essere stata positiva.

Secondo quanto riferito da Paramount+, la serie TV di Halo rappresenta un record per la piattaforma: non sono stati diffusi numeri precisi per il momento, ma secondo quanto riferito da Deadline la produzione rappresenta attualmente la serie TV più vista in assoluto sul servizio streaming in questione.

Qualche informazione più specifica possiamo trarla pensando che il record precedente era detenuto dalla serie 1883, prequel di Yellowstone, che aveva attirato 4,9 milioni di telespettatori al lancio, dunque tale cifra dovrebbe essere stata superata dalla serie di Halo.

La produzione in questione era partita con Showtime, ma è poi passata direttamente a Paramount insieme anche a The Man Who Fell to Earth. Giunta al termine di una lunga e complessa genesi, la serie TV di Halo deriva da una collaborazione tra Paramount, 343 Industries e Amblin Television. Prima ancora di vederne i risultati effettivi, Paramount+ ha già richiesto una seconda stagione per la serie.