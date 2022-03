Halo, abbiamo visto il primo episodio della serie TV evento con Master Chief

A poche ore dall'uscita ufficiale del primo episodio in USA e in Italia, che avverrà in lingua originale attraverso i canali Sky a partire dalle 21 del 24 marzo 2021 e in italiano il 28 dello stesso mese, abbiamo potuto vedere il debutto di Halo sul piccolo schermo.

Non stupisce, dunque, che sia John-117 a fare d'apripista televisivo a una Microsoft che, con l'acquisizione di Fallout, Doom e Elder Scrolls(e potenzialmente Call of Duty), potrebbe presto avere molto da dire anche in ambito cinematografico.

Non si tratta, oltretutto di una prima volta. Master Chief , infatti, è già il protagonista di un universo espanso piuttosto variegato che comprende una pletora di libri, fumetti, ma anche due serie web ufficiali (Halo 4: Forward Unto Dawn e Halo Nightfall), un film d'animazione (Halo: Legends) e persino un apprezzatissimo machinima chiamato Red vs. Blue. Sena considerare che District 9, in realtà, è nato dal progetto -poi fallito- di un film di Halo.

La storia non riprende quella di nessun videogioco o libro in particolare, ma prova a creare una linea temporale alternativa a quella ufficiale chiamata Silver Timeline . In questo modo Kyle Killen e Steven Kane pensano di poter avere sufficiente libertà per adattare la trama e il ritmo al medium televisivo, pur ovviamente rimanendo fedeli all'universo e ad alcuni capisaldi che hanno reso Halo uno dei videogiochi più amati e conosciuti di sempre.

La serie TV è prodotta da Showtime, in collaborazione con 343 Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg e ha un budget stimato di 200 milioni di dollari . In altre parole tutti gli attori in campo stanno puntando molto forte sulla nuova epopea di Master Chief. Il cast è composto da Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Charlie Murphy, Jen Taylor, Shabana Azmi, Bokeem Woodbine, Kate Kennedy, Natasha Culzac, Yerin Ha e Bentley Kalu.

Doppia anima

Nella prima metà della prima puntata si nota molto il voler restare molto fedeli all'opera originale: La storia della Serie TV di Halo si apre su Madrigal, un pianeta periferico della galassia dove vivono delle popolazioni che si ribellano al giogo della UNSC. Il Comando Spaziale delle Nazioni Unite, infatti, da quella parti viene visto come un oppressore, che oltretutto utilizza strane storie su di un'invasione aliena per soggiogare coloro che non vogliono entrare nell'organizzazione.

Gli Spartan, al posto di algidi eroi, vengono visti come mostri senza scrupoli che l'UNSC manda in giro per la galassia a fare strage di ribelli. Si tratta, quindi, di un quadro spiazzante, molto diverso da quanto siamo abituati a vedere nei videogiochi dove gli Spartan e i marines dell'UNSC sono chiaramente i "buoni".

A un certo punto, però, le cose prendono una piega diversa: Madrigal viene attaccata dai Covenant e un gruppo di Spartan, capitanato da Master Chief, arriva a combattere la minaccia aliena. Da quel momento in poi si apre una lunga sequenza d'azione con la quale la produzione prova a gettare un ponte ai videogiocatori: durante questo cruento scontro l'occhio attento potrà notare le armi e i mezzi classici di Halo, ma non solo. Gli Spartan e i Covenant si muovono esattamente come nei videogames, ma soprattutto "suonano" come nei giochi. Si può sentire il rumore dello scudo protettivo che si ricarica e i proiettili che esplodono come avviene sin dal primo Halo: Combat Evolved. L'omaggio diventa totale quando ci si sposta nel casco di Master Chief e si vede l'azione dal suo punto di vista, esattamente come siamo abituati a fare su Xbox e PC.

Però, sorprendentemente, è in qui punto che la serie TV di Halo funziona peggio. Capiamo la necessità, al limite del fanservice, di appagare la pancia dei videogiocatori, ma questo processo sembra, almeno inizialmente, essere stato fatto senza spirito critico. Il design dei primi Halo e il suo proporre guerrieri integerrimi e senza macchia stride un po' nel 2022, dove ormai siamo abituati a vedere personaggi più sfaccettati e trame meno semplicistiche, anche per via di tutto quello che sta accadendo in questi giorni, dove la guerra non è per nulla eroica e non sembrano esserci più i buoni e i cattivi.

Master Chief sembra essere un eroe senz'anima nei primi minuti della serie TV di Halo

Dopo il combattimento, però, Master Chief tocca un misterioso artefatto Covenant e conosce la giovane Kwan Ah, una sopravvissuta al massacro di Madrigal. Questi due avvenimenti sembrano incrinare qualcosa all'interno della ferrea anima di John 117 e la storia comincia a riempirsi nuovamente di ombre.

In questo frangente la serie sembra assume più i connotati di una space opera, con l'intrecciarsi di trame sempre più complesse che porteranno a conoscere quella che potrebbe essere l'antagonista della serie, a scoprire le versioni in carne e ossa della dottoressa Halsey, forse il personaggio più sfaccettato e interessante di questi primi episodi, di Jacob Keyes e di sua figlia Miranda. E ovviamente faremo la conoscenza di Cortana.