Battlefield: nuovo gioco in produzione, DICE ha imparato dagli errori del 2042, per un report

I lavori sul prossimo Battlefield sono già iniziati, con DICE che sembrerebbe aver "imparato una lezione preziosa" da Battlefield 2042, stando a un report pubblicato da Xfire firmato Tom Henderson, noto giornalista e insider.

Nell'articolo Henderson spiega che sulle base delle informazioni ottenute da fonti interne, DICE ed EA stanno tornando indietro sui loro passi per quanto riguarda alcuni cambiamenti introdotti nella serie con Battlefield 2042 e che non sono stati apprezzati dai giocatori. A quanto pare nei piani iniziali c'era l'intenzione di usare l'ultimo capitolo come base per la creazione del prossimo progetto, che avrebbe assunto i connotati di un "hero shooter", ma questa idea sembrerebbe essere stata scartata.

Cosa comporterà tutto ciò di preciso al momento non è ancora chiaro, ma Henderson ipotizza che probabilmente non rivedremo le modalità a 128 giocatori e il sistema degli specialisti di Battlefield 2042, due degli elementi meno apprezzati dai giocatori.

Sempre nel report, Henderson afferma che una delle sue fonti che ha partecipato ai primi playtest del gioco ha descritto il setting del gioco come moderno/semi-futuristico e ha confermato che gli operatori saranno maggiormente legati al sistema delle classi classico rispetto al precedente capitolo.

Battlefield 2042, un'immagine promozionale

Ovviamente come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze queste informazioni, per quanto in passato Henderson si sia dimostrato una fonte piuttosto affidabile, specialmente per quanto riguarda gli sparatutto di EA e Activision.

Nel frattempo poche settimane fa, Battlefield 2042 è astato aggiornato alla versione 3.3, che ha introdotto una nuova scoreboard e molto altro ancora.