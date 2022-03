Battlefield 2042: update 3.3 previsto per oggi, porta una nuova scoreboard e altro

Battlefield 2042 otterrà oggi, 8 marzo 2022, l'atteso update 3.3, che tra le altre cose dovrebbe portare una nuova scoreboard completamente evoluta e diverse altre novità interessanti per lo sparatutto, oltre a correzioni e miglioramenti vari.

L'update 3.3 era previsto già nei giorni scorsi ma è stato rinviato e a questo punto non dovrebbe avere ulteriori problemi: l'uscita è prevista per oggi su PC e console.

Battlefield 2042, la nuova scoreboard

Le note della patch riguardano diversi aspetti di Battlefield 2042, ma tra gli elementi salienti, sul fronte generale, troviamo l'aggiustamento di crash, la possibilità di selezionare alcuni tasti chiave alla chat senza dover riavviare, un aggiustamento sull'Aim Assist per console che dovrebbe ora funzionare con gli stick analogici al 100% del range e la correzione di alcuni bug.

Dal punto di vista delle funzionalità e aggiunte, è previsto l'arrivo del bundle Steadfast Exclusive Legendary per i possessori della Gold Edition, Ultimate Edition, Year 1 Pass e Ultimate Pack, oltre alla rielaborazione della scoreboard per tutti, come dicevamo in apertura.

Questa rappresenta una novità alquanto attesa dagli utenti di Battlefield 2042, con l'inserimento di una grande quantità di informazioni utili per i giocatori, con spalti di informazioni e dati per modalità, morti e uccisioni per giocatore all'interno di varie categorie e varie altri dettagli che ora possono essere visti con una certa facilità direttamente attraverso una singola schermata, come quella visibile in questa pagina.

Vediamo se queste novità riusciranno a risollevare la situazione di Battlefield 2042, che al momento sembra avere meno giocatori di Battlefield 1, 4 e 5 su Steam.