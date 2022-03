Battlefield 2042: Update 3.3 rinviato alla prossima settimana

Ripple Effect Studios ha riferito di aver bisogno di più tempo per l'Update 3.3 di Battlefield 2042, il quale è stato dunque rinviato di qualche giorno fino alla prossima settimana, ancora senza una data precisa di lancio.

L'update 3.3 di Battlefield 2042 è un aggiornamento piuttosto atteso dai giocatori dello sparatutto EA per diversi motivi, tra i quali una revisione generale del sistema di gestione dei punteggi online, oltre ad altri miglioramenti importanti in vari ambiti del gioco.

Viste le dimensioni, il team ha richiesto qualche giorno in più per assicurarsi che tutto sia pronto per il rilascio.

"Avevamo intenzione di pubblicarlo questa settimana, ma abbiamo poi deciso di spostarlo alla prossima settimana in modo da essere in posizione migliore nel caso in cui dovessero emergere dei problemi dell'ultimo minuto", ha scritto Pac Welsh di Ripple Effect al riguardo.

"La nostra decisione di rinviare l'update alla prossima settimana significa anche una ulteriore sospensione delle Missioni Settimanali, con il sistema che rimarrà in pausa per questa settimana. L'aggiornamento 3.3 porterà nuovi contenuti che ci consentiranno di riabilitare questa caratteristica in seguito".

Per quanto riguarda alcune delle novità, queste vengono menzionate sempre. Da Welsh nel post in questione: "L'Update 3.3 introduce uno Scoreboard modificato, incorporando le richieste da parte della community e l'aggiornamento al formato in cui vengono mostrati Morti e Uccisioni, e sistemi per differenziare i leader di ogni team. Grazie per i vostri feedback e suggerimenti, apprezziamo molto".

Inoltre, con il nuovo update i possessori della Gold Edition, Ultimate Edition e dello Year 1 Pass, oltre agli abbonati a EA Play Pro, otterranno il Bundle Steadfest Exclusive Legendary, appena l'aggiornamento verrà messo a disposizione. Di recente, abbiamo visto che la skin per un aereo russo, Grin Reaper, è stata rimossa dalla sfida settimanale di Battlefield 2042.