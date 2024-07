La serie Battlefield ha raggiunto numeri davvero notevoli nel 2024

La serie Battlefield ha superato i 25 milioni di giocatori nel corso degli ultimi dodici mesi: lo ha annunciato Electronic Arts nell'ambito del suo ultimo report finanziario, confermando la grande popolarità di un franchise che continua a proporre nuovi contenuti.

Nello specifico, i dati arrivano in concomitanza con il lancio della Stagione 7 di Battlefield 2042, che secondo EA dimostra come publisher e sviluppatori abbiano imparato ad ascoltare i feedback prodotti dalla community al fine di migliorare i giochi della saga.

"Gli utenti continuano ad appassionarsi alla serie di Battlefield, che ha superato i 25 milioni di giocatori nel corso degli ultimi dodici mesi", si legge nel documento. "La community si sente rinvigorita da ciò che i nostri team stanno facendo ed è entusiasta di ciò che arriverà d'ora in avanti."

"Non si tratta solo di una delle nostre massime priorità, ma anche di uno dei progetti più ambiziosi della nostra storia. Abbiamo messo insieme la squadra migliore in assoluto e fornito loro le risorse e la tecnologia di cui hanno bisogno per consegnarvi esperienza di Battlefield davvero epica."