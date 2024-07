I giochi in uscita ad agosto su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

Riusciremo a resistere alle temperature di questi giorni? Be', agosto potrebbe non essere d'aiuto, visto che si tratta di un mese ricco di uscite decisamente calde su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch.

Agosto è sicuramente il mese di Star Wars Outlaws: l'ambizioso gioco su licenza prodotto da Ubisoft, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, promette di consegnarci un'esperienza action adventure solida e appassionante, nel pieno rispetto delle atmosfere e delle prerogative dell'universo di Lucasfilm. Tuttavia non si tratta dell'unica uscita di peso di queste settimane. Potremo infatti mettere le mani sull'affascinante soulslike Black Myth: Wukong, che ha tutte le carte in regola per imporsi come uno dei titoli migliori dell'anno; oppure sul brillante e fiabesco Visions of Mana, che segnerà il clamoroso ritorno di una saga fra le più amate in assoluto dagli appassionati di JRPG, con un capitolo inedito e molto promettente.

Thank Goodness You're Here! In uscita su PC, PS4, PS5 e NSW il 1 agosto Breve ma intenso e terribilmente originale: si potrebbe riassumere in questa maniera l'esperienza di Thank Goodness You're Here!, un'avventura decisamente diversa dal solito in cui controlliamo un omino buffo ma disposto ad aiutare tutti... a suon di pugni. Del resto, pare proprio che fra le strade della cittadina inglese di Barnsworth parecchie persone abbiano bisogno di noi. Il peculiare stile grafico di Thank Goodness You're Here! Se avete già letto la nostra recensione di Thank Goodness You're Here!, saprete che questo buffo "simulatore di scorrettezze" ci metterà all'interno di situazioni completamente fuori di testa, che non mancheranno di strapparci una risata, anche e soprattutto per via del peculiare stile grafico scelto dagli sviluppatori del gioco. Che dite, avete voglia di rilassarvi per un paio d'ore?

SteamWorld Heist 2 In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW l'8 agosto L'affascinante mondo steampunk creato da Image & Form torna con SteamWorld Heist 2, un sequel che riprende le meccaniche strategiche del capitolo originale per consegnarci un'esperienza ancora più ricca, sfaccettata, solida e coinvolgente, che non mancherà di entusiasmare gli ormai numerosi fan di questo peculiare franchise. Uno dei combattimenti strategici di SteamWorld Heist 2 Al comando del Capitano Leeway, abile ingegnere e navigatore, dovremo coordinare le azioni di una ciurma di robot che hanno deciso di partire per una missione molto pericolosa, ma da cui dipende il destino del pianeta. Per portarla a termine dovremo superare combattimenti sempre più complessi e sviluppare le nostre unità mentre esploriamo scenari ampi e misteriosi. Abbiamo provato SteamWorld Heist 2 alcune settimane fa, ed è stato un vero piacere.

Kena: Bridge of Spirits In uscita su XOne e Xbox Series X|S il 15 agosto A tre anni dal debutto su PC e PlayStation, Kena: Bridge of Spirits approda ad agosto anche su Xbox, portandosi dietro le incredibili atmosfere e l'affascinante stile cartoonesco che hanno determinato il successo dell'avventura firmata Ember Lab. Dunque i possessori delle console Microsoft potranno infine immergersi in questa suggestiva esperienza. La protagonista di Kena: Bridge of Spirits alle prese con un nemico La storia raccontata dal gioco è quella di Kena, una giovane guida spirituale a cui viene affidato un importante compito: ristabilire l'equilibrio di una foresta incantata su cui si è abbattuta una oscura maledizione. Per riuscire nell'impresa la ragazza dovrà liberare gli spiriti intrappolati e utilizzare il loro supporto per affrontare le difficili battaglie lungo il percorso. Avete letto la nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits?

Black Myth: Wukong In uscita su PC e PS5 il 20 agosto Senza dubbio uno dei giochi più importanti in arrivo ad agosto, Black Myth: Wukong è un soulslike dall'ambientazione particolarmente interessante, ispirata al classico cinese "Il Viaggio in Occidente". Al comando di un guerriero risvegliatosi dopo un lungo sonno, proprio come il leggendario Re Scimmia, dovremo svelare la verità dietro una profezia millenaria. Uno degli impegnativi combattimenti di Black Myth: Wukong Così, muovendoci all'interno di scenari che ci porteranno a visitare montagne e foreste, avremo modo di confrontarci con personaggi in grado di fornire informazioni sul cammino che abbiamo intrapreso, ma anche e soprattutto con nemici man mano più potenti e pericolosi, inclusi boss con cui dare vita a combattimenti tanto spettacolari quanto impegnativi. Per sconfiggerli dovremo padroneggiare l'arte del bastone, potenziare i nostri attributi, sbloccare manovre concatenate di straordinaria efficacia e abilità speciali che hanno a che fare con il mondo della magia, cercando di trovare la strategia giusta per ogni singolo avversario ed evitando di mostrare il fianco ai loro attacchi per non incorrere nell'ennesimo, doloroso game over. Un attacco infuocato sferrato dal protagonista di Black Myth: Wukong Caratterizzato da un comparto artistico pregevole, che sfrutta il sofisticato Unreal Engine 5 per consegnarci una grafica evocativa e di grande impatto, il titolo di Game Science potrebbe rivelarsi una della grandi sorprese dell'anno. Abbiamo provato Black Myth: Wukong in occasione della Gamescom 2024: avete letto le nostre impressioni sulla demo?

Dustborn In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 20 agosto Sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico, un'America in macerie fra le cui strade si muovono bande di spietati motociclisti e mostri mutanti, Dustborn ci mette al comando di Pax, una ragazza dotata di un potere straordinario: la capacità di utilizzare le parole per persuadere, intimidire, ingannare e persino guarire il prossimo. I protagonisti di Dustborn attorno a un fuoco Incaricata di trasportare un importante pacchetto da Pacifica a Nova Scotia, la protagonista dell'avventura dovrà attraversare ciò che resta degli Stati Uniti a bordo di un vecchio autobus guidato da un robot, ma lungo il viaggio incontrerà diversi personaggi affascinanti disposti a unirsi a lei e a supportarla negli inevitabili scontri che dovrà affrontare per portare a termine la missione. Abbiamo provato Dustborn qualche tempo fa: date un'occhiata all'articolo per saperne di più.

Concord In uscita su PC e PS5 il 23 agosto Concord è la nuova esclusiva PlayStation sviluppata da Firewalk Studios, che ha deciso di cimentarsi con il genere degli hero shooter nel tentativo di colmare il vuoto determinato dalla ben nota crisi di Overwatch. Al comando dei folli mercenari spaziali che compongono il roster del gioco, potremo cimentarci con entusiasmanti partite cinque-contro-cinque all'interno di differenti modalità. Due dei personaggi di Concord si puntano il fucile I protagonisti di Concord, che hanno senz'altro qualcosa in comune con i Guardiani della Galassia, vogliono farsi un nome per unirsi alle fila dei Freegunner ed è per questo che daranno il massimo in ogni singolo scontro, mettendo sul tavolo le proprie abilità speciali e sfruttando un equipaggiamento specifico, capace di rendere ogni combattente diverso dall'altro. Al lancio il gioco potrà contare su di un roster composto da sedici personaggi, dodici mappe e sei modalità, ma l'obiettivo degli sviluppatori è ovviamente quello di arricchire l'esperienza con nuovi contenuti, rigorosamente gratuiti, e con sequenze cinematografiche realizzate al fine di conferire a ogni mercenario un background narrativo di spessore. L'azione in prima persona di Concord Abbiamo provato la beta di Concord pochi giorni fa, trovando la nuova produzione Sony divertente e molto solida sul piano del gunplay, dotata di mappe dal design convincente e di un comparto tecnico di un certo impatto, ma al contempo priva di un'identità precisa e proposta al pubblico in un formato premium che oggi come oggi sembra una scelta decisamente fuori dal coro.

Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club In uscita su NSW il 29 agosto Annunciato con un teaser misterioso, Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club è un'avventura per Nintendo Switch in cui avremo il compito di indagare sull'uccisione di uno studente delle medie che sembrerebbe collegata a una serie di inquietanti casi irrisolti del passato e a un killer che ha l'abitudine di lasciare un messaggio preciso sul volto delle sue vittime. L'interfaccia in stile visual novel di Emio - L'uomo che sorride: Famicom Detective Club Anche il giovane Eisuke Sasaki è stato infatti trovato con in testa un sacchetto di carta con sopra disegnata una faccia sorridente: è questa la terribile firma di Emio, "l'uomo che sorride" e che diciotto anni prima ha terrorizzato la città. Nei panni di uno scaltro detective, non dovremo lasciarci intimorire e anzi avremo il compito di analizzare tutti gli indizi per trovare il possibile colpevole.

Gundam Breaker 4 In uscita su PC, PS4, PS5 e NSW il 29 agosto Il nuovo episodio della serie Bandai Namco rilancia la formula basata sui Gunpla per confezionare un'esperienza action frenetica e spettacolare. Gundam Breaker 4 è questo e altro ancora: un mix fra missioni single player e modalità multiplayer cooperative per tre partecipanti, ma soprattutto un modo per divertirsi componendo il proprio mobile suit. Il nostro mobile suit estrae la spada in Gundam Breaker 4 Scegliendo fra un'ampia gamma di parti basate sui modelli classici così come sui più recenti, nonché fra le tantissime armi disponibili, stavolta potremo creare anche dei dettagliati diorama e condividerli con gli altri utenti, personalizzando le statistiche del nostro Gunpla, completando sfide e ottenendo ricompense esclusive.

Visions of Mana In uscita su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S il 29 agosto Una delle serie più amate di Square Enix fa finalmente il proprio ritorno con Visions of Mana, un capitolo inedito e particolarmente promettente della celebre saga JRPG, caratterizzato da atmosfere fiabesche e da un comparto artistico davvero suggestivo, che ci immergerà stavolta all'interno di un ampio mondo, ricco di cose da fare e da vedere. I protagonisti di Visions of Mana La storia che viene raccontata nel gioco è quella di Hinna e Val, due amici d'infanzia che si trovano a dover intraprendere un viaggio verso l'Albero del Mana: la prima nelle vesti della Alm del Fuoco, destinata a ripristinare il flusso magico; il secondo in quelle del Custode dell'Anima, che avrà il compito di proteggerla durante il tragitto da qualsiasi pericolo. Come da tradizione, al pellegrinaggio dei due protagonisti si uniranno presto ulteriori personaggi, che avremo modo di incontrare lungo il cammino e che decideranno di accompagnarci in questa delicata missione, da cui dipende il destino del mondo: lotteranno al nostro fianco, aggiungendo varietà e spessore a un sistema di combattimento che appare davvero solido. Una sequenza di combattimento di Visions of Mana Abbiamo provato Visions of Mana lo scorso marzo e siamo riusciti a percepire la grande passione dietro questo progetto, che non rinnega in alcun modo i capitoli classici della serie e anzi ne riprende diversi aspetti in maniera fedele, andando a modernizzare le meccaniche e la struttura al fine di consegnarci un'esperienza all'altezza delle aspettative.

Star Wars Outlaws In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 30 agosto Il piatto forte di agosto, Star Wars Outlaws segna finalmente il debutto del tie-in sviluppato da Massive Entertainment e prodotto da Ubisoft, in cui potremo tornare a visitare la celebre "galassia lontana lontana" a metà fra gli eventi de L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, nell'ambito di una storia inedita: quella della fuorilegge Kay Vess. Determinata a farsi un nome fra i sindacati criminali dell'Orlo Esterno, Kay finisce per accettare un incarico troppo rischioso e si ritrova con una taglia sulla testa, ricercata da una spietata cacciatrice di taglie che non le darà tregua. A maggior ragione la protagonista del gioco dovrà dunque rimboccarsi le maniche e portare a termine missioni sempre più importanti per diventare una furfante temuta e rispettata. Con le truppe dell'Impero a rappresentare una continua minaccia, non solo per Kay, ci troveremo a esplorare un open world caratterizzato dalla presenza di diversi pianeti e lune esplorabili, ognuno con fazioni e personaggi con cui interagire per portare avanti una narrazione che promette di rispettare appieno i canoni della saga cinematografica. Kay Vess si muove silenziosamente in uno degli scenari di Star Wars Outlaws Blaster alla mano, dovremo affrontare spettacolari combattimenti ma anche le immancabili sezioni stealth, lanciarci in folli corse a bordo di uno speeder o salire a bordo della nave Trailblazer nel tentativo di trovare il nostro posto nell'universo. Proprio in questi giorni abbiamo provato una demo da quattro ore di Star Wars Outlaws.